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В США начались продажи идеального электромотоцикла для охотников и фермеров

22.10.2020 11:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Американская компания Volcon начала продажи своей главной новинки 2020 года — мотоцикла Grunt с «колесами-баллонами» и широкими возможностями. У байка 30-сантиметровый клиренс и запас хода в 160 километров. А зарядка с нуля до 100% от домашней розетки займет лишь несколько часов.

Вряд ли кто-то из вас слышал о продукции Volcon. Небольшая фирма находится в Техасе и производит технику для охотников, фермеров и энтузиастов, которые не прочь покататься по горам и пустыням. Стоят подобные игрушки для взрослых не так дорого, как может показаться. Например, за Grunt просят 5995 долларов. Дешевле, чем мотоцикл с мотором более 300 куб. см. К слову, Grunt — первая двухколесная модель Volcon.

В США начались продажи идеального электромотоцикла для охотников и фермеров

Большинство экспертов согласны с тем фактом, что «трушный» байк для дорог общего пользования должен быть бензиновым с механической коробкой передач. Но что касается бездорожья, здесь у электрических моделей куда больше преимуществ. Не нужно отвлекаться на переключение передач, а ровная и линейная тяга позволит минимизировать шанс потери сцепления шин с грунтом. Но по своей философии Volcon Grunt не призван конкурировать с эндуро и кроссовыми мотоциклами. Это скорее двухколесная замена квадроцикла. Рабочая лошадка. Если же хотите погонять с ветерком, лучше смотреть на модели компании Electric Motion. Их электробайки весят как два колеса от Harley-Davidson Fat Boy, а крутящий момент у них втрое больше, чем у «Харлея». Но вернемся к «Гранту».

В США начались продажи идеального электромотоцикла для охотников и фермеров

Электромотор данной модели развивает 50 л. с. и 100 Н·м. Максимальная скорость мотоцикла ограничена на отметке 96 км/ч, и достигает он ее за шесть секунд. В опциях есть сменный аккумулятор, который можно поменять местами с севшей батареей буквально в полевых условиях с помощью бранного слова и отвертки.

В США начались продажи идеального электромотоцикла для охотников и фермеров

Еще одним немаловажным преимуществом Grunt является полная водонепроницаемость. У байка бесколлекторный мотор (отсутствует щеточно-коллекторный узел), а также изолированные контроллеры и распределительные устройства. Эта штуковина способна ездить, буквально полностью погрузившись под воду.

В США начались продажи идеального электромотоцикла для охотников и фермеров
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Американская компания Volcon начала продажи своей главной новинки 2020 года — мотоцикла Grunt с «колесами-баллонами» и широкими возможностями. У байка 30-сантиметровый...
 
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