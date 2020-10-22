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Цены шокируют. «Мини-студия» площадью меньше 7 квадратных метров выставлена на продажу «всего» за $295 тысяч

22.10.2020 11:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ошибок в заголовке нет. В Лондоне (речь, естественно, о нем) агентство недвижимости продает то, что оно назвало «квартирой-студией». Под ней подразумевается микроскопическое пространство под лестницей с минимальным набором удобств. Несмотря на это, покупателю предлагается выложить за такое удовольствие почти $300 тыс.

Площадь «студии» составляет всего 74 квадратных фута. Это примерно 6,87 кв. м, на которых каким-то образом разместились кровать (скорее матрас на полу), «кухня» (мойка, мини-холодильник, микроволновка) и санузел (унитаз + душ). Из последнего есть выход на «террасу», представляющую собой балкон с видом на внутренний двор и стену соседнего дома.

Цены шокируют. «Мини-студия» площадью меньше 7 квадратных метров выставлена на продажу «всего» за 5 тысяч
Цены шокируют. «Мини-студия» площадью меньше 7 квадратных метров выставлена на продажу «всего» за 5 тысяч
Цены шокируют. «Мини-студия» площадью меньше 7 квадратных метров выставлена на продажу «всего» за 5 тысяч
Цены шокируют. «Мини-студия» площадью меньше 7 квадратных метров выставлена на продажу «всего» за 5 тысяч

Цена обусловлена расположением здания. Это район Пимлико британской столицы между фешенебельными Белгравией, Челси и Вестминстером. Обычно подобные «квартиры» покупаются для экстренных ночевок людьми, работающими в центре, но живущими в далеких пригородах. Объявление, которое обнародовало издание Daily Mail, вызвало бурю возмущения в социальных сетях и в настоящий момент уже удалено с сайта агентства недвижимости. Впрочем, скриншоты все помнят.

Цены шокируют. «Мини-студия» площадью меньше 7 квадратных метров выставлена на продажу «всего» за 5 тысяч
Цены шокируют. «Мини-студия» площадью меньше 7 квадратных метров выставлена на продажу «всего» за 5 тысяч
Цены шокируют. «Мини-студия» площадью меньше 7 квадратных метров выставлена на продажу «всего» за 5 тысяч

 
 
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Ошибок в заголовке нет. В Лондоне (речь, естественно, о нем) агентство недвижимости продает то, что оно назвало «квартирой-студией». Под ней подразумевается...
 
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