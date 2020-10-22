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Вот как выглядит iPhone 12 изнутри (видео)
Источник материала: Onliner
У блогера Ли Дэвида поднялась рука полностью разобрать новенький
Отличия между аппаратами нашлись. К примеру, материнская плата в iPhone 12 крупнее из-за чипа 5G Qualcomm X55. При этом OLED-экран оказался немного тоньше, равно как и вибромотор Taptic Engine. Емкость батареи в iPhone 12 меньше 11-го iPhone на 15% — она составляет 2815 мАч.
iPhone 12 оснащен чипом A14. 6,1-дюймовый экран впервые для младшей модели iPhone стал с OLED-матрицей. Также устройство получило набор магнитов MagSafe для лучшего сцепления с новой беспроводной зарядкой от Apple и использования чехлов-аксессуаров.
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A12 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2942 мАч, 1 SIM
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У блогера Ли Дэвида поднялась рука полностью разобрать новенький iPhone 12, продажи которого (вместе с iPhone 12 Pro) начнутся завтра. Смартфон сравнивали с внутренним...
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