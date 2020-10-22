Вот как выглядит iPhone 12 изнутри (видео)

Источник материала: Onliner

У блогера Ли Дэвида поднялась рука полностью разобрать новенький iPhone 12 , продажи которого (вместе с iPhone 12 Pro ) начнутся завтра. Смартфон сравнивали с внутренним устройством его предшественника — прошлогоднего iPhone 11 .

Отличия между аппаратами нашлись. К примеру, материнская плата в iPhone 12 крупнее из-за чипа 5G Qualcomm X55. При этом OLED-экран оказался немного тоньше, равно как и вибромотор Taptic Engine. Емкость батареи в iPhone 12 меньше 11-го iPhone на 15% — она составляет 2815 мАч.

iPhone 12 оснащен чипом A14. 6,1-дюймовый экран впервые для младшей модели iPhone стал с OLED-матрицей. Также устройство получило набор магнитов MagSafe для лучшего сцепления с новой беспроводной зарядкой от Apple и использования чехлов-аксессуаров.