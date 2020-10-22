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Автомобиль «Рено» сбил пенсионерку в Слониме
Источник материала: Навiны
Легковушка тяжело травмировала женщину в Слониме, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Вечером 21 октября 43-летний водитель Renault двигался по улице Красноармейской. Проезжая нерегулируемый пешеходный переход, он сбил 67-летнюю женщину, которая переходила дорогу.
В результате ДТП пенсионерка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в реанимацию.
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Легковушка тяжело травмировала женщину в Слониме, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
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