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Четырех из шести арестованных журналистов перевели из столичного изолятора в Барановичи

22.10.2020 11:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Четырех из шести журналистов, арестованных по решению суда после задержания преимущественно в минувшие выходные, перевели из изолятора в Минске в Барановичи, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Четырех из шести арестованных журналистов перевели из столичного изолятора в Барановичи
Вадим Замировский. Фото Павла Добровольского, Naviny.by

Так, в Барановичи переведены журналисты информационной компании БелаПАН и портала TUT.by Всеволод Зарубин и Вадим Замировский, корреспондент польского телеканала «Белсат» Алесь Любенчук, корреспондент газеты «Белорусы и рынок» Артем Майоров.

Журналистка сетевого издания Оnliner.by Дарья Спевак и фрилансер Елена Довнар остаются на Окрестина.

По информации БАЖ, утром 22 октября в Барановичи выехала большая колонна автозаков с задержанными. Родственники задержанных, которые сегодня пришли с передачами на Окрестина, выясняют их местонахождение. Четверг — единственный день в неделю, когда принимают передачи для отбывающих административный арест в изоляторе на Окрестина.

Спевак, Зарубин и Замировский были задержаны днем 17 октября во время освещения марша студентов в центре Минска. Зарубин и Замировский были осуждены на 15 суток ареста по обвинению в неподчинении сотрудникам милиции (ст. 23.4 КоАП) и участии в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП), а Спевак по тем же статьям — на 13 суток ареста.

Любенчука и Майорова задержали 18 октября во время Партизанского марша в Минске. Майорову вменили правонарушения по статьям 23.34 и 23.4, а Любенчуку — по ст. 23.4, оба они были осуждены на 15 суток ареста.

Дела всех задержанных 17 и 18 октября журналистов рассматривала судья суда Октябрьского района столицы Елена Живица.

Довнар задержали 26 сентября на женском марше в Минске, после чего осудили на 15 суток ареста и оштрафовали по статьям 23.4 и 23.34 КоАП. Одна должна была выйти на свободу 11 октября, однако ее повторно осудили на 15 суток по новому протоколу об административном правонарушении.

 
Теги: Минск
 
 
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