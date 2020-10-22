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МТС повышает тарифы с 1 ноября

22.10.2020 11:43 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: pixabay.com

Как отметили в МТС, это связано с развитием инфраструктуры, в том числе с расширением сети 4G в городской и сельской местности, внедрением новых технологических решений.

Что в итоге?

Изменение тарифов для физлиц и юридических лиц на основные услуги МТС - абонентскую плату по тарифным планам, голосовые вызовы, мобильную передачу данных и пр. - осуществляется в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством Беларуси, сказано в сообщении МТС.

Изменение тарифов на услуги фиксированного интернета, услуги связи в роуминге и другие дополнительные услуги может быть в ином размере.

С новыми тарифами можно ознакомиться на сайте компании МТС, также можно уточнить изменения в контактном центре по телефонам: (017) 237-98-98 или 0890.

Текст: Елена Зенкевич
Источник: Myfin.by
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Теги: Минск
 
 
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МТС с 1 ноября 2020 года повысит тарифы на основные услуги сотовой связи. Повышение будет на 4% к уровню текущих тарифов, сообщили в компании.
 
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