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Лукашенко поблагодарил главу внешней разведки РФ за информацию
22.10.2020 11:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: belta.by
На встрече с главной внешней разведки России Александр Лукашенко отметил, что «в этом мире бешеном» у России и Беларуси не много друзей.
Сегодня, 22 октября, глава внешней разведки России Сергей Нарышкин провел встречу с Александром Лукашенко. Заранее визит Нарышкина в Минск не анонсировался. Как предположил Лукашенко, эта встреча «произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете».
«Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства. Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и до меня в том числе", - цитирует
«В этом мире бешеном, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас не много. Будем говорить откровенно, у всех интерес к нам. К России и Беларуси. Мы должны реагировать», - приводит цитату Лукашенко телеграмм-кнал
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На встрече с главной внешней разведки России Александр Лукашенко отметил, что «в этом мире бешеном» у России и Беларуси не много друзей.
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