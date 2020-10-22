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Лукашенко поблагодарил главу внешней разведки РФ за информацию

22.10.2020 11:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: belta.by

На встрече с главной внешней разведки России Александр Лукашенко отметил, что «в этом мире бешеном» у России и Беларуси не много друзей.

Сегодня, 22 октября, глава внешней разведки России Сергей Нарышкин провел встречу с Александром Лукашенко. Заранее визит Нарышкина в Минск не анонсировался. Как предположил Лукашенко, эта встреча «произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете».

«Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства. Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и до меня в том числе", - цитирует  Белта обращение Лукашенко к Нарышкину.

«В этом мире бешеном, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас не много. Будем говорить откровенно, у всех интерес к нам. К России и Беларуси. Мы должны реагировать», - приводит цитату Лукашенко телеграмм-кнал "Пул Первого".

 
Теги: Минск
 
 
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На встрече с главной внешней разведки России Александр Лукашенко отметил, что «в этом мире бешеном» у России и Беларуси не много друзей.
 
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