Возле здания Солигорской прокуратуры сгорели четыре автомобиля. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

Сегодня ночью очевидцы сообщили, что возле здания прокуратуры в Солигорске горят автомобили . По информации портала autorun.by , уже к 2.40 ночи машины были потушены силами МЧС. СК заявил о возбуждении уголовного дела. Также в это время произошло возгорание в здании Отдела государственного комитета судебных экспертиз.



У здания Солигорской прокуратуры сгорели четыре автомобиля

Фото: autorun.by

Как видно по опубликованным фото, на территории прокуратуры огнем были повреждены четыре автомобиля: Lada 2115, Toyota Camry, Volkswagen Passat и Mini Cooper. В соцсетях обсуждают, что эти машины могли принадлежать сотрудникам прокуратуры, однако, официального подтверждения этой информации нет.

По факту поджога автомобилей возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 Уголовного кодекса (особо злостное хулиганство, санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы).

По данным следствия, 21 октября около 23 часов неизвестные лица из хулиганских побуждений с использованием предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, повредили четыре автомобиля, которые находились возле здания прокуратуры Солигорского района. По изъятым следам и объектам следователями назначены экспертизы, производство которых поручено ГКСЭ.

Кстати, в это же время, по данным издания autorun.by случилось возгорание в здании Отдела государственного комитета судебных экспертиз. Оно находится примерно в 3 километрах от прокуратуры.



Так выглядело здание Комитета судебных экспертиз после пожара

Фото: autorun.by

Местный житель рассказал AUTO.TUT.BY, что с самого утра милиция начала обходить квартиры в домах по соседству со зданием Комитета судебных экспертиз.

— Ко мне часов в 8 утра, когда я стоял возле своей машины, подошел сотрудник ГАИ, спросил про установленный в салоне видеорегистратор. Я объяснил, что это не регистратор, а датчик дождя и датчик слежения за головой водителя. Здание комитета было ограждено красно-белой лентой. Одно окно было открыто и выглядело так, как будто в кабинете все выгорело.

Кроме этого, по словам читателям, на здании была написана фамилия директора «Беларуськалия» и название запрещенного телеграм-канала.