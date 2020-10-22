Суд оштрафовал баскетболиста Егора Мещерякова за участие в несанкционированном мероприятии

Источник материала: Tut.by

Суд Заводского района Минска оштрафовал известного белорусского баскетболиста Егора Мещерякова на 540 рублей.



Фото из личного архива Егора Мещерякова

Мещерякова признали виновным по ст. 23.34 КоАП (за участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Егор Мещеряков пять раз признавался лучшим баскетболистом Беларуси. Выступал за РТИ, Университет Джорджа Вашингтона, итальянские «Авеллино» и «Орландину», греческие «Македоникос» и «Арис», российские «Уникс» и «Спартак» из Санкт-Петербурга, турецкий «Бешикташ» и украинский «Азовмаш». Был чемпионом Европы среди молодежи.

В 2010 году завершил профессиональную карьеру. Основал и финансировал в Минске собственную баскетбольную школу для детей, был спортивным директором клуба «Цмокi». До начала октября был заместителем председателя Белорусской федерации баскетбола.

Егор Мещеряков — активный участник Свободного объединения спортсменов. Он неоднократно выступал против насилия со стороны силовиков и фальсификаций на выборах.