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Суд оштрафовал баскетболиста Егора Мещерякова за участие в несанкционированном мероприятии
Источник материала: Tut.by
Суд Заводского района Минска оштрафовал известного белорусского баскетболиста Егора Мещерякова на 540 рублей.
Мещерякова признали виновным по ст. 23.34 КоАП (за участие в несанкционированном массовом мероприятии).
Егор Мещеряков пять раз признавался лучшим баскетболистом Беларуси. Выступал за РТИ, Университет Джорджа Вашингтона, итальянские «Авеллино» и «Орландину», греческие «Македоникос» и «Арис», российские «Уникс» и «Спартак» из Санкт-Петербурга, турецкий «Бешикташ» и украинский «Азовмаш». Был чемпионом Европы среди молодежи.
В 2010 году завершил профессиональную карьеру. Основал и финансировал в Минске собственную баскетбольную школу для детей, был спортивным директором клуба «Цмокi». До начала октября был заместителем председателя Белорусской федерации баскетбола.
Егор Мещеряков — активный участник Свободного объединения спортсменов. Он неоднократно выступал против насилия со стороны силовиков и фальсификаций на выборах.
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Его признали виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии.
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