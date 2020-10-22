ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд оштрафовал баскетболиста Егора Мещерякова за участие в несанкционированном мероприятии

22.10.2020 11:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд Заводского района Минска оштрафовал известного белорусского баскетболиста Егора Мещерякова на 540 рублей.


Фото из личного архива Егора Мещерякова

Мещерякова признали виновным по ст. 23.34 КоАП (за участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Егор Мещеряков пять раз признавался лучшим баскетболистом Беларуси. Выступал за РТИ, Университет Джорджа Вашингтона, итальянские «Авеллино» и «Орландину», греческие «Македоникос» и «Арис», российские «Уникс» и «Спартак» из Санкт-Петербурга, турецкий «Бешикташ» и украинский «Азовмаш». Был чемпионом Европы среди молодежи.

В 2010 году завершил профессиональную карьеру. Основал и финансировал в Минске собственную баскетбольную школу для детей, был спортивным директором клуба «Цмокi». До начала октября был заместителем председателя Белорусской федерации баскетбола.

Егор Мещеряков — активный участник Свободного объединения спортсменов. Он неоднократно выступал против насилия со стороны силовиков и фальсификаций на выборах.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его признали виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ночью в Солигорске горел отдел комитета судебных экспертиз. Возбуждено уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus
22.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика