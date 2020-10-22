Суд отменил постановление об аресте отсидевшего 12 суток основателя Petitions.by

Источник материала: АФН

Суд отменил постановление об административном аресте в отношении основателя проекта Petitions.by Владимира Ковалкина.

Об этом сообщил адвокат Сергей Зикрацкий, передает tut.by.

«Только что Минский городской суд отменил постановление об административном аресте Владимира Ковалкина на 15 суток», - сообщил адвокат.

В документе, фото которого разместил адвокат, говорится об отмене постановления суда Фрунзенского района от 12 октября и предписывается отправить дело на новое рассмотрение в тот же суд другим судьей.

Ковалкин был задержан в Минске 10 октября: около 19.30 он написал коллеге, что находится в милиции и его везут в изолятор на Окрестина.