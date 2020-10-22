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Замминистра цифровой трансформации: В Украину переехали уже десятки беларуских ИТ-компаний
Источник материала: Партизан
В Украину переехали уже «десятки беларуских ИТ-компаний», подсчитал замминистра цифровой трансформации Александр Борняков
Все благодаря проекту IT Relocate Belarus, который реализуется командой Минцифры и поддерживается украинским президентом Владимиром Зеленским.
Этот проект предусматривает 90 дней безвиза на протяжении 180 дней, позволяет беларусам работать по упрощенной системе оформления и получать в среднем более двух тысяч долларов з/п.
Борняков упомянул и IT-компанию PandaDoc: она открывает свой офис в Киеве.
«Микита Микадо отмечает таланты украинских специалистов, выгодные налоговые условия и действия нашего правительства в направлении поддержки IT-индустрии Беларуси», —
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В Украину переехали уже «десятки беларуских ИТ-компаний», подсчитал замминистра цифровой трансформации Александр Борняков
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