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Нарышкин: Спецслужбы могут сделать многое для защиты России и Беларуси

22.10.2020 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко на незапланированной встрече с директором службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным заявил о важности "совместной работы спецслужб Беларуси и России с учетом внешней обстановки".



"Не секрет, наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете. Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства. Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и до меня в том числе", - сказал Лукашенко.

В ответ Нарышкин заявил, что спецслужбы могут сделать многое для "защиты России и Беларуси от периодически возникающих угроз"

"Я уверен в том, что спецслужбы могут сделать еще много и много, чтобы обеспечить интересы и наших государств, наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определенной периодичностью возникают", - сказал глава СВР.

Заметим, однако, что спецслужбы обеих "союзных" стран защищают не граждан, а правящие режимы от граждан. При чем, если в России это еще не так очевидно, то в Беларуси уже неоспоримый факт
 
 
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Лукашенко на незапланированной встрече с директором службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным заявил о важности "совместной работы спецслужб Беларуси и...
 
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