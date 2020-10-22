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Российская сеть "Золотое яблоко" придет в Минск в начале 2021 года

22.10.2020 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Группа компаний Praktika, которая сейчас управляет минским ТРЦ Galleria Minsk, подписала договор аренды с российской сетью парфюмерии и косметики «Золотое Яблоко». Магазин должен открыться в начале 2021 года. Площадь — 1000 кв. метров.

В Galleria Minsk пока не называют конкретное юрлицо, которое откроет точку в Минске. По данным ряда российских СМИ, конечный владелец сети — ООО «РК Компани» (полное название «Ритейл Консалтинг Компани»). Реестр юрлиц Федеральной налоговой службы показывает, что учредители компании — Анна Кошкина (16,6%) и Ольга Русяева (83,4%). Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Среди второстепенных видов в профайле юрлица есть торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах. Компания зарегистрирована в Екатеринбурге.

При этом персонал в московские магазины «Золотое Яблоко» набирает в том числе компания «Эстерк Люкс Парфюм» (учредитель Владимир Давиди, зарегистрирована в Москве). Также с магазинами связано ООО «Екатеринбург Яблоко». Среди его учредителей есть «РК Компани» (35%) и «Управляющая компания Кристалл» (32,5%). Последняя также зарегистрирована в Екатеринбурге, ее учредители — Иван Кузовлев и Максим Паняк (по 50% у каждого).

Уральские масс-медиа называют Паняка «одним из самых богатых представителей украинской диаспоры на Урале».
 
Теги: Минск
 
 
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Группа компаний Praktika, которая сейчас управляет минским ТРЦ Galleria Minsk, подписала договор аренды с российской сетью парфюмерии и косметики «Золотое Яблоко». Магазин...
 
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