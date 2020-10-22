Подлость безгранична: в единственный день приема передач арестантов массово вывезли из изолятора на Окрестина

БАЖ , из журналистов в Барановичи перевели Алеся Любенчука, Всеволода Зарубина, Вадима Замировского, Артема Майорова. Как сообщает, из журналистов в Барановичи перевели





Журналистки Елена Довнар и Дарья Спевак остались на Окрестина.





Передачи для арестованных как на Окрестина, так и в изоляторе в Барановичах сейчас принимают только раз в неделю - в четверг. В 9:00 у изолятора на Окрестина уже было более ста человек, пришедших с передачами для своих родных. Но сделать этого они не смогли.





Прямо на глазах у пришедших большая колонна автозаков с задержанными выехала в Барановичи. Люди, стоявшие в очереди, пытаются узнать, остались ли их родные на Окрестина.





Те же, кого вывезли, остались без передач, врзможно, на все время ареста, поскольку велика вероятность, что в следующий четверг арестантов повезут обратно в Минск и снова родные не смогут ничего им передать.





Как известно, условия в белорусских изоляторах - сталинские. Там нет ни нормального туалета, ни горячей воды, людям не дают возможности принять душ, еду вряд ли можно назвыать съедобной. Оставляя людей без передач эта власть целенаправленно не просто лишает их свободы, а создает условия, равные пыткам.