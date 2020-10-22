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Помощь молитвой: митрополит Вениамин провел молебен в минском хосписе
22.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Глава белорусской православной церкви митрополит Вениамин сегодня посетил один из хосписов, где получают паллиативную помощь пациенты с онкологией, передает «МИР 24».
Этот визит – часть совместного проекта Минздрава и белорусской православной церкви. Он направлен на помощь хосписам и реализуется с 2016 года.
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