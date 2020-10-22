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Помощь молитвой: митрополит Вениамин провел молебен в минском хосписе

22.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава белорусской православной церкви митрополит Вениамин сегодня посетил один из хосписов, где получают паллиативную помощь пациенты с онкологией, передает «МИР 24».

В медучреждение передали средства гигиены и расходные материалы, а также икону и книги для местной библиотеки. Для неизлечимо больных пациентов патриарх отслужил молебен, а затем пообщался с ними. Он отметил, что людям с тяжелым недугом нужна не только медицинская помощь, но и духовная. Митрополит впервые посетил медучреждение такого профиля, однако пообещал, что теперь визиты станут регулярными.

«Помощь людям, социальное служение – это одно из главных направлений сегодняшнего служения церкви. И мы должны находить возможность расширения вот этого служения. Есть еще возможности для расширения дальнейшего сотрудничества и оказания помощи таким людям. И не только тем, кто болеет, но и тем, кто несет здесь свое служение», – сказала патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Вениамин.

Этот визит – часть совместного проекта Минздрава и белорусской православной церкви. Он направлен на помощь хосписам и реализуется с 2016 года.



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В медучреждение передали средства гигиены и расходные материалы, а также икону и книги для местной библиотеки.
 
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