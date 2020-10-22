Хроника дня. Суд отменил постановление об аресте основателя Petitions.by, Генпрокуратура отказалась назвать состав комиссии по расследованию пыток

Источник материала: Onliner

Это наша очередная политическая хроника. Сегодня случилось то, чего в принципе никто не ожидал: суд отменил постановление об аресте основателя Petitions.by, дело предполагается отправить на новое рассмотрение другим судьей. В то же время Генпрокуратура отказалась назвать правозащитникам состав межведомственной комиссии по расследованию пыток. Обо всем этом рассказываем чуть ниже.

Издание Hrodna.life сообщает об обыске в Гродненском детском хосписе

Об этом сотрудники хосписа сообщили источнику Hrodna.life, что в Гродненский детский хоспис пришли сотрудники Департамента финансовых расследований. Они попросили открыть все комнаты.

Суд отменил постановление об аресте основателя Petitions.by: он отсидел 12, а не 15 суток

Сегодня суд отменил постановление об административном аресте в отношении основателя проекта Petitions.by Владимира Ковалкина, сообщил на своей странице в Facebook адвокат Сергей Зикрацкий.

«Только что Минский городской суд отменил постановление об административном аресте Владимира Ковалкина на 15 суток. Uladzimir Kavalkin, ждем тебя на свободе!» — отмечает в сообщении адвокат.

На фотографии документа говорится об отмене постановления суда Фрунзенского района от 12 октября. Дело предполагается отправить на новое рассмотрение другим судьей.





Генпрокуратура отказалась назвать правозащитникам состав межведомственной комиссии по расследованию пыток

Правозащитники сообщили, что в начале октября Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице белорусских организаций обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой сообщить персональный состав межведомственной комиссии по расследованию пыток. Правозащитники также просили сообщить, какие действия эта комиссия предприняла с момента своего создания.

Напомним, Межведомственная комиссия по расследованию пыток была создана под эгидой Генеральной прокуратуры 26 августа. Заявленная цель комиссии — координация и сопровождение работы по изучению обстоятельств, изложенных в заявлениях потерпевших.

Сегодня правозащитники получили электронный ответ, подписанный начальницей отдела информации Анжеликой Курчак.

Генпрокуратура отказалась сообщить состав Межведомственной комиссии и отчитаться о проделанной работе. В ответе сообщается, что «интересующие вас сведения, образующие внутреннюю переписку компетентных госорганов, не могут быть предоставлены, поскольку отсутствует информация о том, что они непосредственно связаны с защитой ваших прав и законных интересов», сообщает «Правовая инициатива».

(будет дополнено)