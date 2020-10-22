|
Ночью в Солигорске горел отдел комитета судебных экспертиз. Возбуждено уголовное дело
Источник материала: Onliner
Сегодня ночью в Солигорске произошло возгорание в здании отдела Государственного комитета судебных экспертиз. По состоянию на 2:40 огонь был устранен,
— Пожар произошел в Солигорске по адресу ул. Судзиловского, 7. В 23:01 солигорским спасателям поступило сообщение о задымлении по указанному адресу. В момент возгорания в здании находился один из работников, он и ликвидировал пожар при помощи первичных средств пожаротушения до прибытия подразделений МЧС. Прибывшие подразделения обнаружили задымления в слабой концентрации. В результате пожара поврежден диван и пол на площади 2 кв. м в одном из кабинетов, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается, — сообщила Диана Железняк, официальный представитель МЧС по Минской области.
— Следственно-оперативная группа работала на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 «Особо злостное хулиганство», — рассказала Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета.
Напомним, этой же ночью в Солигорске
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня ночью в Солигорске произошло возгорание в здании отдела Государственного комитета судебных экспертиз. По состоянию на 2:40 огонь был устранен, сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)