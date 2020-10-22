Ночью в Солигорске горел отдел комитета судебных экспертиз. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: Onliner

Сегодня ночью в Солигорске произошло возгорание в здании отдела Государственного комитета судебных экспертиз. По состоянию на 2:40 огонь был устранен, сообщает солигорский ресурс Autorun.by, а также публикует фото с места происшествия. Факт возгорания Onliner подтвердили в МЧС. На месте пожара работал Следственный комитет, возбуждено уголовное дело.

— Пожар произошел в Солигорске по адресу ул. Судзиловского, 7. В 23:01 солигорским спасателям поступило сообщение о задымлении по указанному адресу. В момент возгорания в здании находился один из работников, он и ликвидировал пожар при помощи первичных средств пожаротушения до прибытия подразделений МЧС. Прибывшие подразделения обнаружили задымления в слабой концентрации. В результате пожара поврежден диван и пол на площади 2 кв. м в одном из кабинетов, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается, — сообщила Диана Железняк, официальный представитель МЧС по Минской области.





— Следственно-оперативная группа работала на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 «Особо злостное хулиганство», — рассказала Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета.













Напомним, этой же ночью в Солигорске горело несколько автомобилей на стоянке рядом с прокуратурой.