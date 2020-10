В Киеве заявляют о переезде десятков белорусских IT-компаний в Украину

Десятки белорусских IT-компаний уже переехали в Украину благодаря проекту IT Relocate Belarus, который реализуется при поддержке президента Украины Владимира Зеленского, сообщил в «Фейсбуке» заместитель главы Министерства цифровой трансформации Украины Александр Борняков.



Александр Борняков. Источник: bessarabiainform.com

«Мы создали IT Relocate для тех, кто хочет переехать сам или перевезти свою команду из Беларуси в Украину, и готовы оказывать поддержку дальше», — написал он.

Замминистра отмечает, что компания Wargaming (является разработчиком онлайн-игр World of Tanks, World of Warships и World of War) перевезла сотни сотрудников в Украину.

«Еще одна белорусская IT-компания PandaDoc открывает офис в Киеве», — сообщил Борняков.

По его словам, Украина стремительно «диджитализуется, становится мировым IT-хабом и создает комфортные условия для развития IT отрасли».

«Это область, в которой помощь белорусам актуальна, и мы можем ее предоставить… Разработали пошаговый план, необходимый пакет документов и юридические консультации, куда обращаться, если вы фриланс или имеете IT-команду», — рассказал Борняков.

С этой целью, уточнил он, создан ресурс belarustoukraine.com, который позволяет осуществить релокацию IT-бизнеса из Беларуси в Украину.

В Беларуси IT-сектор в последние годы быстрыми темпами развивался. По данным официальной статистики, За 2016–2019 годы численность работников белорусских IT-компаний увеличилась с 43,9 тыс. до 71,5 тыс., количество IT-компаний выросло с 2,3 тыс. до 3,4 тыс., годовой объем оказанных ими услуг в денежном выражении вырос с 2,6 до 6,1 млрд рублей.

Белорусские власти планируют увеличить долю цифровой экономики с 6,6% ВВП в 2019 году до 15% ВВП в 2025 году. В свою очередь, независимые эксперты полагают, что в сложившихся условиях это сделать будет невозможно.

«Сейчас в Беларуси наблюдается высокая политическая и экономическая неопределенность. В этой ситуации вряд ли новые инвесторы захотят заходить на наш рынок или расширять бизнес. Поэтому пока не стоит ожидать роста IT», — подчеркнула в комментарии БелаПАН научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова.

Перспективы развития IT-бизнеса в Беларуси ухудшают и дипломатические факторы, отметил в комментарии БелаПАН управляющий партнер международной консалтинговой компании Civitta по СНГ Даниэль Крутцинна.

«Белорусский IT-сектор ориентирован на США и Западную Европу. Если отношения Беларуси с Западом продолжат ухудшаться, это затронет и ИТ-сектор. На фоне западных санкций готовность западных инвесторов вкладывать деньги в белорусскую юрисдикцию окажется под большим вопросом», — полагает Крутцинна.