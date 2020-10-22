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Жителя Жодино задержали по подозрению в повреждении здания прокуратуры

22.10.2020 12:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержан подозреваемый в повреждении здания прокуратуры Жодино, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Жителя Жодино задержали по подозрению в повреждении здания прокуратуры
Фото: прокуратура Минской области

Около 3 часов ночи 8 октября неизвестные лица повредили входную дверь в здание прокуратуры города Жодино. «По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса, — говорится в сообщении. — В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлена причастность 31-летнего местного жителя к совершению данного преступления. Мужчина задержан».

В настоящее время с его участием проводятся следственные действия, устанавливаются иные обстоятельства произошедшего.

Ранее Следственный комитет сообщал, что дверь в здании прокуратуры была подожжена.

 
 
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Задержан подозреваемый в повреждении здания прокуратуры Жодино, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
 
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