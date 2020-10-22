Жителя Жодино задержали по подозрению в повреждении здания прокуратуры

Задержан подозреваемый в повреждении здания прокуратуры Жодино, сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: прокуратура Минской области

Около 3 часов ночи 8 октября неизвестные лица повредили входную дверь в здание прокуратуры города Жодино. «По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса, — говорится в сообщении. — В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлена причастность 31-летнего местного жителя к совершению данного преступления. Мужчина задержан».

В настоящее время с его участием проводятся следственные действия, устанавливаются иные обстоятельства произошедшего.

Ранее Следственный комитет сообщал, что дверь в здании прокуратуры была подожжена.