Возле солигорской прокуратуры подожгли четыре авто

По данным следствия, 21 октября около 23 часов неизвестные лица повредили четыре автомобиля, которые находились возле здания прокуратуры Солигорского района. Сотрудниками МЧС возгорание было ликвидировано.





Следственно-оперативная группа завершила осмотр места происшествия, сообщили в пресс-службе СК.

По факту особо злостного хулиганства возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.