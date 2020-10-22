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Генпрокуратура отказалась назвать состав межведомственной комиссии по расследованию пыток

22.10.2020 12:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Генеральная прокуратура отказалась сообщить состав Межведомственной комиссии по расследованию пыток. Это следует из ответа, который получили правозащитники на соответствующий запрос, сообщает «Правовая инициатива».

Генпрокуратура отказалась назвать состав межведомственной комиссии по расследованию пыток

Правозащитники обратились в прокуратуру с просьбой назвать состав комиссии по расследованию пыток, а также сообщить о проделанной ею работе. В ответе, подписанном начальником отдела информации Анжеликой Курчак, говорится, что «интересующие Вас сведения, образующие внутреннюю переписку компетентных госорганов, не могут быть предоставлены, поскольку отсутствует информация о том, что они непосредственно связаны с защитой Ваших прав и законных интересов».

«Несмотря на то, что в отделы Следственного комитета поступило около двух тысяч заявлений о пытках, до сих пор не известно ни об одном возбужденном уголовном деле. Массовые пытки людей 9−13 августа имели большой общественный резонанс, и данное расследование, как и работа Межведомственной комиссии, не могут быть секретными», — отметила руководитель «Правовой инициативы» Виктория Федорова.

Межведомственная комиссия для изучения обращения граждан, заявивших о том, что их избивали и унижали сотрудники милиции, была создана под эгидой Генпрокуратуры 26 августа. Сообщалось, что помимо представителей Генпрокуратуры в ее состав вошли сотрудники Следственного комитета, МВД и Госкомитета судебных экспертиз, а также депутаты Палаты представителей. Однако публичных сообщений о работе комиссии до сих пор нет.

Напомним, ранее прокуратура Минска также отказалась рассказать о результатах своей работы по сообщениям о фактах массовых пыток на Окрестина, сославшись на то, что эти сведения являются «служебной информацией ограниченного распространения».

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральная прокуратура отказалась сообщить состав Межведомственной комиссии по расследованию пыток. Это следует из ответа, который получили правозащитники на...
 
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