Мобильные операторы снижают цены на роуминг в России

Источник материала: Myfin

Фото: pixabay.com

Так, оператор life:) сообщает о новых тарифах на роуминг в России.



С 1 ноября снижается стоимость ряда услуг:

исходящий звонок в Беларусь: 0,27 руб/мин вместо 1,60 руб/мин;

руб/мин вместо 1,60 руб/мин; исходящий звонок по стране пребывания: 0,65 руб/мин вместо 1,60 руб/мин;

руб/мин вместо 1,60 руб/мин; входящий звонок: 0,11 руб/мин вместо 0,70 руб/мин;

руб/мин вместо 0,70 руб/мин; исходящие SMS: 0,09 руб/мин вместо 0,70 руб/мин.

Оператор также вводит новый пакет «Каждые 0,1 ГБ в России за 3 рубля». Его можно подключить на сайте компании, в приложении Мой life:) или через USSD-запрос.

МТС с 1 ноября для своих абонентов снижает тарифы на голосовой роуминг в России. Изменится стоимость входящих и исходящих вызовов. Стоимость входящих звонков во время пребывания абонента МТС на территории России составит 0,11 рубля за минуту, сообщили в компании.

Цена исходящих вызовов в Беларусь при нахождении в роуминге в России составит 0,22 рубля за минуту, а исходящих вызовов на территории страны пребывания - 0,55 рубля за минуту.

В компании уточнили, что снижение стоимости звонков будет распространяться на всех абонентов МТС независимо от тарифного плана и сети российского оператора, в которой будет зарегистрировано мобильное устройство.

Переход на новые тарифы голосового роуминга произойдет автоматически с 1 ноября 2020 года. Цены на SMS и интернет-трафик останутся без изменений. Вместе с тем, с 1 ноября абонентам МТС на территории России станет доступна услуга «1 ГБ за границей». Она включает 1 ГБ интернет-трафика на 7 дней. Стоимость услуги 15 рублей.

Что в итоге?

Ранее сообщалось, что мобильные операторы Беларуси и РФ снизят тарифы на роуминг на территории Союзного государства с 1 ноября. На два месяца предусмотрен тестовый режим работы по новым тарифам. Затем, по результатам опытной эксплуатации, будет принято решение о применении сниженных тарифов с 1 января 2021 года на постоянной основе.