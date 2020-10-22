Гайдукевич: в ноябре-декабре уже может появиться проект Конституции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Примерно в ноябре-декабре будет разработан предварительный проект основного закона страны, такое предположение высказал председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич на кругом столе в пресс-центре Sputnik . Но это не конец обсуждения, а только начало, уверен политик.

"Только тогда начнется общенациональное обсуждение, – заявил Олег Гайдукевич. – Пока нет срока, который окончит внесение предложений".

Как будет проходить общественное обсуждение, пока не известно. Напомним, что уже высказывались идеи обсудить предстоящие изменения на Всебелорусском народном собрании .

Как сообщил Гайдукевич, активность людей по внесению предложений сейчас большая. Только за первые 3 дня пришло около 350 инициатив от граждан, сейчас предварительное число, которое известно депутату, – более 1,5 тысячи. И это не считая тех предложений, которые поступают в исполкомы, в партии и общественные объединения, администрацию президента. Все это будет обобщаться и отправится в парламент.

Предложения поступают самые разные, при этом некоторые не могут быть прямо закреплены в Конституции, но, тем не менее, помогают увидеть волнующие людей вопросы. Это не только важные политические реформы, но и вопросы, затрагивающие все сферы жизни. Олег Гайдукевич заверил, что дана установка изучить каждое предложение. Многие вопросы так или иначе возьмут "на карандаш" профильные министерства и ведомства.

Напомним, с начала октября белорусские граждане могут подавать свои идеи по изменению основного закона страны. Ранее сроки такой работы были установлены до 25 октября. Вчера Палата представителей Национального собрания продлила прием инициатив от граждан, при этом дедлайн пока не сообщается.

"Работа по сбору и анализу предложений по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь (в том числе с использованием электронной почты zakon@house.gov.by) будет осуществляться и после 25 октября 2020 года", – сообщали в пресс-службе парламента.

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