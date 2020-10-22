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Гайдукевич: в ноябре-декабре уже может появиться проект Конституции
22.10.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт – Sputnik. Примерно в ноябре-декабре будет разработан предварительный проект основного закона страны, такое предположение высказал председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич на кругом столе в
© Sputnik / Алексей Майшев
"Только тогда начнется общенациональное обсуждение, – заявил Олег Гайдукевич. – Пока нет срока, который окончит внесение предложений".
Как будет проходить общественное обсуждение, пока не известно. Напомним, что уже высказывались идеи обсудить предстоящие изменения на
Как сообщил Гайдукевич, активность людей по внесению предложений сейчас большая. Только за первые 3 дня
Предложения поступают самые разные, при этом некоторые не могут быть прямо закреплены в Конституции, но, тем не менее, помогают увидеть волнующие людей вопросы. Это не только важные политические реформы, но и вопросы, затрагивающие все сферы жизни. Олег Гайдукевич заверил, что дана установка изучить каждое предложение. Многие вопросы так или иначе возьмут "на карандаш" профильные министерства и ведомства.
© AFP 2020 / BELTA / NIKOLAY PETROV
Напомним, с начала октября белорусские граждане могут подавать свои идеи по изменению основного закона страны. Ранее сроки такой работы были установлены до 25 октября. Вчера Палата представителей Национального собрания
"Работа по сбору и анализу предложений по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь (в том числе с использованием электронной почты zakon@house.gov.by) будет осуществляться и после 25 октября 2020 года", – сообщали в пресс-службе парламента.
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Белорусский парламентарий рассказал, как идет работа с предложениями граждан по изменению Конституции.
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