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В ГАИ назвали топ-5 правил безопасного обгона и напомнили размеры штрафов
22.10.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
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Всего с начала года за рискованный обгон ГАИ привлекла к административной ответственности 1436 белорусов, добавила собеседница. Особенно опасен такой маневр на загородных дорогах, о чем водителей информируют дорожный знак 3.20.1. "Обгон запрещен" и "сплошная" линия разметки, сказала Сапунова.
"Нельзя совершать обгон с правой стороны по обочине, даже если она свободна от машин и людей и хорошо просматривается. Очень часто ямы, выбоины и посторонние предметы становятся причиной изменения направления движения, столкновения с обгоняемым автомобилем и "вытеснением" его на полосу встречного движения", ― сказала Сапунова.
Также представитель ГАИ посоветовала не идти на обгон в случае ограничения видимости, например, из-за подъема дороги, или во время дождя, снега или тумана.
"Следует помнить, что при обгоне или встречном разъезде за транспортным средством образуется шлейф водяной пыли с грязью, которая оседая на лобовом стекле, ухудшает видимость и несколько секунд приходится двигаться "вслепую", ― отметила Сапунова.
© Photo : ГАИ МВД Беларуси
За нарушение правил обгона либо выезд на полосу встречного движения по белорусскому законодательству предусмотрена административная ответственность для водителей (часть 8 статьи 18.14 КоАП РБ), санкция этой статьи предусматривает штраф от 2 до 10 базовых величин (54-270 рублей) с лишением водительских прав на год или без лишения.
Собеседница также напомнила о том, что осенью световой день становится короче, погода ухудшается, и из-за дождя, тумана и заморозков на дорожном покрытии образуется гололедица, что также нужно учитывать автомобилистам.
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