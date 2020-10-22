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Тепло, но со штормпредупреждением: прогноз погоды в Беларуси на пятницу

22.10.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт - Sputnik. Теплая, но ветреная погода сохранится в Беларуси в пятницу, такой прогноз озвучили в Белгирометцентре.

© Sputnik
Фотофакт: в Витебске выпал первый снег

Синоптики уже не раз на этой неделе объявляли по республике штормовое предупреждение. В пятницу желтый уровень опасности будет связан с усилением ветра.

"Ночью 23 октября в отдельных районах по северу республики ожидается усиление ветра порывами 15-18 метров в секунду", - предупредили в Белгидрометцентре.

Погоду ночью в пятницу в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы.

Будет облачно с прояснениями. В ночные часы - преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ожидается юго-западный порывистый ветер, днем по северу в отдельных районах - сильный порывистый.

Минимальная температура воздуха ночью будет держаться в районе +6..+12°С, в середине дня воздух прогреется до +10..+17°С.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Синоптики в очередной раз на текущей неделе объявили по республике желтый уровень опасности из-за сильного ветра.
 
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