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Картину Бэнкси продали за 10 миллионов долларов менее чем за 10 минут
22.10.2020 13:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rbk.ru
Работу Show Me The Monet, которая отсылает к картине французского художника Клода Моне, купили на лондонском аукционе Sotheby’s.
Торги продолжались 8 минут, итоговая цена составила 9,8 млн долларов, сообщает
Эта картина не стала самым дорогим произведением стрит-арт художника. Рекорд был поставлен в октябре 2019 года, когда картина Бэнкси Devolved Parliament ушла с молотка за 12 млн долларов. На картине изображена палата общин парламента Великобритании, а вместо депутатов заседают шимпанзе и орангутаны.
Бэнкси известен в основном уличными граффити на социальные и политические темы и провокационными акциями. Художник скрывает свое реальное имя и не показывает лицо. Одной из самых известных его работ стала «Девочка с воздушным шаром». Картину продали в 2018 году за 1,4 млн долларов на аукционе Sotheby's. Однако после удара молотка работа самоуничтожилась.
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Работу Show Me The Monet, которая отсылает к картине французского художника Клода Моне, купили на лондонском аукционе Sotheby’s.
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