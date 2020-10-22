Генпрокуратура не дала ответа о составе комиссии по расследованию пыток

Источник материала: Ежедневник

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В начале октября Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице белорусских организаций обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой сообщить персональный состав межведомственной комиссии по расследованию пыток.

Правозащитники также просили сообщить, какие действия данная комиссия предприняла с момента своего создания, сообщает «Правовая инициатива».

Межведомственная комиссия по расследованию пыток была создана под эгидой Генеральной прокуратуры 26 августа. Заявленная цель комиссии - координация и сопровождение работы по изучению обстоятельств, изложенных в заявлениях потерпевших.

Сегодня правозащитники получили электронный ответ, подписанный начальницей отдела информации Анжеликой Курчак.

Генпрокуратура отказалась сообщить состав Межведомственной комиссии и отчитаться о проделанной работе. В ответе сообщается, что «интересующие Вас сведения, образующие внутреннюю переписку компетентных госорганов, не могут быть предоставлены, поскольку отсутствует информация о том, что они непосредственно связаны с защитой Ваших прав и законных интересов».

Руководительница «Правовой инициативы» Виктория Федорова возмущена ответом. «Несмотря на то, что в отделы Следственного комитета поступило около двух тысяч заявлений о пытках, до сих пор не известно ни об одном возбужденном уголовном деле. Массовые пытки людей 9-13 августа имели большой общественный резонанс, и данное расследование, как и работа Межведомственной комиссии не могут быть секретными. Однако мы в очередной раз видим, что государство не только целенаправленно затягивает процесс возбуждения уголовных дел, но и засекречивает работу Межведомственной комиссии, если такая работа, конечно, вообще ведется», - прокомментировала правозащитница.

Прокуратура города Минска также отказалась рассказать о результатах своей работы по сообщениям о фактах массовых пыток в учреждениях на Окрестина, сославшись на то, что эти сведения являются «служебной информацией ограниченного распространения».