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Генпрокуратура не дала ответа о составе комиссии по расследованию пыток
22.10.2020 13:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: freesmi.by
В начале октября Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице белорусских организаций обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой сообщить персональный состав межведомственной комиссии по расследованию пыток.
Правозащитники также просили сообщить, какие действия данная комиссия предприняла с момента своего создания, сообщает
Межведомственная комиссия по расследованию пыток была создана под эгидой Генеральной прокуратуры 26 августа. Заявленная цель комиссии - координация и сопровождение работы по изучению обстоятельств, изложенных в заявлениях потерпевших.
Сегодня правозащитники получили электронный ответ, подписанный начальницей отдела информации Анжеликой Курчак.
Генпрокуратура отказалась сообщить состав Межведомственной комиссии и отчитаться о проделанной работе. В ответе сообщается, что «интересующие Вас сведения, образующие внутреннюю переписку компетентных госорганов, не могут быть предоставлены, поскольку отсутствует информация о том, что они непосредственно связаны с защитой Ваших прав и законных интересов».
Руководительница «Правовой инициативы» Виктория Федорова возмущена ответом. «Несмотря на то, что в отделы Следственного комитета поступило около двух тысяч заявлений о пытках, до сих пор не известно ни об одном возбужденном уголовном деле. Массовые пытки людей 9-13 августа имели большой общественный резонанс, и данное расследование, как и работа Межведомственной комиссии не могут быть секретными. Однако мы в очередной раз видим, что государство не только целенаправленно затягивает процесс возбуждения уголовных дел, но и засекречивает работу Межведомственной комиссии, если такая работа, конечно, вообще ведется», - прокомментировала правозащитница.
Прокуратура города Минска также отказалась рассказать о результатах своей работы по сообщениям о фактах массовых пыток в учреждениях на Окрестина, сославшись на то, что эти сведения являются «служебной информацией ограниченного распространения».
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В начале октября Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице белорусских организаций обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой сообщить...
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