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Мэттью Макконахи рассказал о пережитом сексуальном насилии со стороны мужчины

22.10.2020 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

50-летний голливудский актер Мэттью Макконахи в этом году выпустил мемуары под названием Greenlights, в которых поделился подробностями своей жизни и сделал несколько шокирующих признаний, пишет spletnik.


Фото: Reuters

В частности, актер написал в книге, что в 18-летнем возрасте стал жертвой сексуального насилия со стороны мужчины. Макконахи рассказал, что он находился в фургоне и был без сознания, когда это произошло. Имени того, кто над ним надругался, он не назвал.

Мэттью также признался, что девственности он лишился в 15 лет и это не был секс по обоюдному согласию — в половой контакт он вступил, так как подвергся шантажу.

— Я был уверен, что попаду в ад за секс до брака. Сегодня я надеюсь, что этого не произойдет, — делится он в книге.

Однако, несмотря на подростковые травмы, актер сохранил позитивный взгляд на мир.

— Я никогда не чувствовал себя жертвой, — признается он.

Вот уже восемь лет оскароносный актер находится в браке с бразильской моделью Камилой Алвес. Пара воспитывает троих детей: 12-летнего Леви, 10-летнюю Виду и 7-летнего Ливингстона.

Но до брака с 38-летней Алвес его личная жизнь была довольно бурной. В Голливуде он покорил сердца Сандры Буллок, Эшли Джадд, Рене Зеллвегер, Патрисии Аркетт и Пенелопы Крус.

 
 
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