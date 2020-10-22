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Шесть реакций, которые не помогут справиться с панической атакой
Источник материала: Tut.by
Первое столкновение с панической атакой всегда неожиданное. Человек не понимает, ни что с ним происходит, ни как справиться с таким состоянием. Психолог Елизавета Дунаева объясняет, что следует знать о внезапном приступе тревоги и какое поведение не пойдет на пользу в этой ситуации.
Что происходит с телом в момент панической атаки
— Паническая атака — это необъяснимый, мучительный для больного приступ тяжелой тревоги, сопровождаемый беспричинным страхом, в сочетании с различными вегетативными (соматическими) симптомами.
К таким симптомам, например, можно отнести: усиленное и учащенное сердцебиение, затруднение дыхания, учащенное и поверхностное дыхание, тошноту, головокружение, дрожь в теле, предобморочное состояние, волны жара или холода, страх смерти или сумасшествия.
В момент панической атаки становится очень активной вегетативная нервная система человека. По сути, это не поддающаяся осознанному контролю реакция тела. При этом страх возникает как бы на ровном месте, посреди обычной жизни: например, в автомобиле или очереди в магазине — вдруг начинается паника.
Сегодня нет однозначного ответа, почему случаются панические атаки. Есть несколько теорий на этот счет. Мне ближе такая: паническая атака возникает, когда человек вдруг перестает чувствовать свою силу при отсутствии поддержки и принятия, переживает «острый приступ одиночества».
При этом чаще всего панические атаки случаются с молодыми людьми (и с женщинами в два раза чаще, чем с мужчинами) и в переходные периоды: например, когда меняешь работу, или переезжаешь, или появляется ребенок в семье.
Какое поведение не поможет справиться с панической атакой
— Любые реакции человека на паническую атаку — это способ справиться с ситуацией, а поэтому все условно верные. Но среди них есть те, которые ведут к излечению и те, которые отдаляют от него. Так вот, чтобы справиться с этим состоянием, не стоит:
Когда начинается паническая атака, что может помочь?
Есть ряд техник, которые помогают снять «симптомы» при панических атаках — как жаропонижающее при простуде.
Важно вернуть доверие к своему телу. Самый простой способ — это дыхание, равномерные вдохи и выдохи. Полезно помнить, что в момент панической атаки удушье зачастую ощущается не из-за недостаточного вдоха — а из-за неглубокого выдоха. Так что постарайтесь использовать такую технику: выдох в два раза длиннее, чем вдох. Полезно дышать под счет, это помогает сконцентрироваться (1−4 вдох, 1−8 выдох).
Эффективна опора на телесные ощущения. Можно потрогать окружающие предметы. Сесть, или лечь, или поставить ноги на ширине плеч, чтобы ощутить опору под собой. Если есть возможность, можно погрузить руки в холодную воду или, наоборот, согреть их.
И, наконец, есть техники, направленные на максимальное сенсорное сосредоточение: например, посчитать, сколько зеленых автомобилей проехали мимо, последовательно отнимать или прибавлять какое-то число (например, отнимать от 300 по 13 или складывать по 27).
Предотвратить приступ панической атаки до его начала, особенно если это в первый раз, вряд ли получится. Общий подход состоит в том, что панические атаки — это не проблема сама по себе, как бы парадоксально это не звучало. Долгосрочная стратегия излечения направлена на то, чтобы разобраться с их причиной, с событиями, которые к этому привели. И лучший способ — обсудить это с психологом или психотерапевтом.
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Психолог Елизавета Дунаева объясняет, что следует знать о внезапном приступе тревоги и какое поведение не пойдет на пользу в этой ситуации.
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