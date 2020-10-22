Как правильно сочетать серый и бежевый. Инструкция от дизайнера интерьера

Источник материала: Tut.by

В последнее время одним из самых популярных цветовых решений в оформлении интерьера стало сочетание серого с бежевым. Как правильно соединять эти оттенки, для каких стилей подходит это решение, какие конкретно тона серого и бежевого гармонируют между собой, рассказал дизайнер интерьера Егор Брель.



Фото: ciprianicharlesdesigns.wordpress.com

Немного предыстории

В интерьерах и бежевый, и серый, и другие нейтральные тона в почете были всегда. Эти цвета приятны глазу человека, потому что они, особенно бежевый, напоминают о природных материалах (шерсти, камнях, деревянных фактурах).

К примеру, если посмотреть голливудские фильмы, в них американские интерьеры очень спокойные. Там всегда присутствует бежевый, окантованный сверху белым (в виде классических молдингов). И эта белая линия, эта графика дает четкость и прозрачность интерьеру. Низ композиции — пол — в этом случае темный, деревянный. И это суперклассическое сочетание, оно считается беспроигрышным.



Фото: wattpad.com

Серый как отдельный тон раньше больше присутствовал в оформлении общественных, нежилых помещений. Потом этот цвет из архитектуры перешел в домашние интерьеры (бетонный лофт, современная мебель в стиле минимализм).

— Сегодня дизайн зашел в тупик. Редко появляется что-то кардинально новое. Сейчас пытаются взяться за хорошо забытое старое, сочетать тона, про которые все забыли, и выдавать это за новинку.

В современный дизайн интерьеров микс серого и бежевого отчасти пришел также из фешена, где серебро и золото смешивают уже давно.

— Возьмем мир часовой индустрии. К примеру, у Высоцкого были часы Cartier из стали и золота. Они выглядят сейчас устаревшими, но тогда была такая мода. Тем не менее и сейчас в часах и украшениях используется сочетание этих металлов.



Фото: forum.watch.ru

Так, благодаря миру моды, архитектуре и природе в сфере дизайна интерьера появилось сочетание серого и бежевого, причем сейчас популярны мутированные, сложные сочетания этих цветов.

О практичности комбинации серого и бежевого

Микс бежевого и серого встречается в интерьерах практически всех стилей, от классического до ультрасовременного. А если эти цвета взять за основу, то к такой базе можно добавить и яркие цвета.

— На холодных серых оттенках будет отлично смотреться синий (или бирюзовый, лавандовый) диван. На бежевом хорошо будут смотреться солнечные цвета: оранжевый, желтый, коралловый.

Серый и бежевый хорошо объединяет черный или белый, это — классическая графика. По словам Егора, когда есть только бежевый — это скучно, нужны рамки. И тогда снизу может появиться черная лаковая панель, или темный деревянный пол, либо черный камень. Выше — бежевые обои, сверху — белый классический широкий карниз.

— Благодаря добавлению белого и черного появляется динамика. Бежевый (или серый) — доминанта картины — оттеняется, берется в рамки.

Дизайнер уверяет: любой нейтральный тон и любое их сочетание — белый, оттенки бежевого или серого — это практично. К этим цветам подойдет все. Их можно миксовать, и всегда это беспроигрышный вариант.



Фото: home-designing.com

О вариантах сочетания цветов

Чтобы удачно сочетать цвета, дизайнер рекомендует сначала определиться, что будет фоном, а что выйдет на первый план как по цветовому тону, так и по текстуре. Далее можно добавить третий основной цвет. Если интерьер покажется скучным, можно аккуратно ввести яркие цвета.

— Добавлять что-то яркое и контрастное нужно не всегда. Бывает задача сделать нейтральный интерьер: светло-бежевую (кремовую, пудровую или нюдовую) комнату.

Если за основу взяты бежевые стены и белый потолок, то серыми могут быть шкафы, стеновые панели и другие элементы мебели. Серого, как второстепенного цвета, должно быть меньше основного. И раз есть серый, скорее всего, в интерьере будет и черный.

— По такому принципу чаще всего оформляют классические интерьеры.

Теперь рассмотрим современные интерьеры. В этом случае в доминанте будет лучше смотреться серый. Потому что серый отсылает нас к теплому бетону, к фабричным, минималистичным элементам.



Фото: cocolapinedesign.com

На фоне серых стен хорошо поставить бежевый или кремовый диван. Можно — с белыми, черными, золотистыми подушками.

— Диван может быть огромным — трехметровым крылом самолета. Но если он бежевый, то за счет светлой ткани и ножек будет выглядеть изящным, легким.

Егор объясняет: в современном стиле, в отличие от классики, можно добавлять суперъяркие оттенки.

— Тогда как цветовые акценты может появиться зеленый, изумрудный лакированный столик, или необычная кухня, или яркий текстиль.



Фото: cocolapinedesign.com

Необязательно серый и бежевый должны быть одной температуры. Здесь больше важна тональность. И такое сочетание лучше делать на контрастах.

— Например, светлый бежевый — это основа, а серый контрастный — одна стена или кресло. Или все стены светло-бежевые, а группа шкафов — темно-серая. Серый здесь должен быть не жиденький, не лайтовый, а конкретный, контрастный тон.