Власти засекретили состав Межведомственной комиссии по расследованию пыток

Источник материала: АФН

В начале октября Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице беларусских организаций обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой сообщить персональный состав межведомственной комиссии по расследованию пыток.

Правозащитники также просили сообщить, какие действия данная комиссия предприняла с момента своего создания, говорится в сообщении на сайте Правовой инициативы.

Генпрокуратура Беларуси отказалась сообщить состав Межведомственной комиссии и отчитаться о проделанной работе. В ответе сообщается, что «интересующие Вас сведения, образующие внутреннюю переписку компетентных госорганов, не могут быть предоставлены, поскольку отсутствует информация о том, что они непосредственно связаны с защитой Ваших прав и законных интересов».

Межведомственная комиссия по расследованию пыток была создана под эгидой Генеральной прокуратуры 26 августа. Заявленная цель комиссии - координация и сопровождение работы по изучению обстоятельств, изложенных в заявлениях потерпевших.

Напомним, что прокуратура города Минска также отказалась рассказать о результатах своей работы по сообщениям о фактах массовых пыток в учреждениях на Окрестина, сославшись на то, что эти сведения являются «служебной информацией ограниченного распространения».