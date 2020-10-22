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Светлана Тихановская: Я без людей никто

22.10.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Отчаянная домохозяйка, которая нечаянно бросила вызов диктатору Лукашенко". Светлана Тихановская дала большое интервью российской жирналистке Ирине Шихман.

Светлана Тихановская: Я без людей никто
В интервью на Youtube-канале "А поговорить?" Светлана Тихановская рассказала о своем разговоре в ЦИК, последних событиях в Беларуси, протестах, силовиках и ее ультиматуме Лукашенко.

Когда-нибудь об этом снимут кино (не случайно Светлану давно сопровождает съемочная группа Netflix), а пока смотрим, что думает Светлана Тихановская о своей жизни после выборов, "круглом столе" с Лукашенко в СИЗО КГБ, реальной политической ситуации в Беларуси, Народном улитиматуме и о многом-многом другом. Поверьте, это интересно. Всего за пару часов видео набрало уже более 120 тысяч просмотров
 
 
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"Отчаянная домохозяйка, которая нечаянно бросила вызов диктатору Лукашенко". Светлана Тихановская дала большое интервью российской жирналистке Ирине Шихман.
 
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