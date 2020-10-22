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«ПриватЛизинг» продолжает нести потери на фоне дела Белгазпромбанка
Источник материала: Партизан
Компания «ПриватЛизинг» отчиталась за январь-сентябрь 2020 года. Выручка упала на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Сумма составила около 8,1 млн рублей (было свыше 12 млн). Это происходит на фоне уголовного дела Белгазпромбанка. Акционеры «ПриватЛизинга» попали под следствие.
Прибыль компании на 30 сентября — около 3 млн, при том, что год назад было свыше 11,6 млн.
По данным Ассоциации лизингодателей, в 2019 году «Приват Лизинг» входила в топ-5, уступая «Промагролизингу», «АСБ Лизингу», «Райффайзен-Лизингу» и «ВТБ Лизингу». На начало 2020 года лизинговый портфель компании составил 163 млн рублей.
Основной проект компании — интернет-магазин Рассрочка.бел. Длительное время он не работает. На главной странице объявление: «Уважаемые покупатели! В связи с техническими работами Интернет-магазин временно не принимает заказы».
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Компания «ПриватЛизинг» отчиталась за январь-сентябрь 2020 года. Выручка упала на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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