ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«ПриватЛизинг» продолжает нести потери на фоне дела Белгазпромбанка

22.10.2020 13:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Компания «ПриватЛизинг» отчиталась за январь-сентябрь 2020 года. Выручка упала на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Сумма составила около 8,1 млн рублей (было свыше 12 млн). Это происходит на фоне уголовного дела Белгазпромбанка. Акционеры «ПриватЛизинга» попали под следствие.
Прибыль компании на 30 сентября — около 3 млн, при том, что год назад было свыше 11,6 млн.

По данным Ассоциации лизингодателей, в 2019 году «Приват Лизинг» входила в топ-5, уступая «Промагролизингу», «АСБ Лизингу», «Райффайзен-Лизингу» и «ВТБ Лизингу». На начало 2020 года лизинговый портфель компании составил 163 млн рублей.

Основной проект компании — интернет-магазин Рассрочка.бел. Длительное время он не работает. На главной странице объявление: «Уважаемые покупатели! В связи с техническими работами Интернет-магазин временно не принимает заказы».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания «ПриватЛизинг» отчиталась за январь-сентябрь 2020 года. Выручка упала на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
У стелы устанавливают сцену с помощью подъемного крана (обновлено)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus
22.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика