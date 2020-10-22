«ПриватЛизинг» продолжает нести потери на фоне дела Белгазпромбанка

Сумма составила около 8,1 млн рублей (было свыше 12 млн). Это происходит на фоне уголовного дела Белгазпромбанка. Акционеры «ПриватЛизинга» попали под следствие.

Прибыль компании на 30 сентября — около 3 млн, при том, что год назад было свыше 11,6 млн.





По данным Ассоциации лизингодателей, в 2019 году «Приват Лизинг» входила в топ-5, уступая «Промагролизингу», «АСБ Лизингу», «Райффайзен-Лизингу» и «ВТБ Лизингу». На начало 2020 года лизинговый портфель компании составил 163 млн рублей.





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