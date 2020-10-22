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Атака на самых беззащитных: гродненский детский хоспис выселяют из помещения, а прямо сейчас там проходит обыск!

22.10.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прямо сейчас в Гродненском детском хосписе проходит обыск. Туда пришли сотрудники Департамента финансовых расследований.

Атака на самых беззащитных: гродненский детский хоспис выселяют из помещения, а прямо сейчас там проходит обыск!
Они попросили открыть все комнаты. Об этом сотрудники хосписа сообщили источнику Hrodna.life.

Детская поликлиника № 2 в Гродно по адресу Гагарина, 18 с 23 декабря 2020 года расторгнет договор аренды с Гродненским детским хосписом имени святого Губерта. Причина — "эпидемиологическая ситуация", помещения якобы будут использоваться для организации работы с COVID-19. 

Причину пояснили в письме директорке хосписа Ольге Величко за подписью замглавврача Ирины Голуб. Документ попал в распоряжение редакции Hrodna.life.

 — Мы не понимаем, о каких сложных эпидемиологических ситуациях может идти речь, если по официальным данным Минздрава у нас незначительный прирост по заболевшим по отношению в другим странам. Какие сложные эпидситуации прогнозирует поликлиника в декабре? — прокомментировала Ольга Величко Hrodna.life.

Юристы попытаются обжаловать расторжение договора аренды, сказала Ольга Hrodna.life. Вариантов других помещений для хосписа у Величко нет. При первой волне COVID-19 в Гродно договор аренды не расторгали.

На момент подготовки публикации дозвониться замглавврача Ирине Голуб Hrodna.life не удалось — не сняли трубку. Как в поликлинике будут использовать помещение, где сейчас размещается хоспис, пока неизвестно.

Хоспис работает в Гродно 13 лет. Там помогают тяжело больным детям примерно из 70 семей: оказывают медико-социальную, психологическую и духовную помощь неизлечимо больным людям. Подопечным хосписа от 0 до 24 лет. 

Это люди с онкологическими и генетическими заболеваниями, с патологиями нервной системы. В хосписе помогают им и их родителям.

В социальной мастерской хосписа волонтеры уже несколько месяцев шьют средства индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков. За месяц можно сшить около 700 комбинезонов.

В 2019 году руководство хосписа просило городские власти выделить здание бывшего медицинского вытрезвителя на ул. Сырокомли в связи с расширением услуг для подопечных. 

Власти ответили, что детский хоспис не входит в Перечень юридических лиц и ИП, которым недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности, предоставляется в безвозмездное пользование.

Проблемы с помещением были и у социальной мастерской при Гродненском детском хосписе, где шили СИЗ. Сначала их попросили съехать из здания на Гагарина, 18. Позже нашлась площадка в Пышках, но их снова выселили оттуда.


Напомним, Ольгу Величко, директорку гродненского детского хосписа, задержали вечером 15 октября во время благотворительной встречи с жителями Ольшанки. Как выяснилось позже — за участие в акции протеста 6 сентября. 

Ночь и полдня Ольга провела в ИВС. 16 октября прошел суд, где ее признали виновной и оштрафовали на 405 рублей. Протокола задержания не было, а протокол о нарушении составили без участия Ольги Величко.
 
Теги: Гродно
 
 
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Прямо сейчас в Гродненском детском хосписе проходит обыск. Туда пришли сотрудники Департамента финансовых расследований.
 
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