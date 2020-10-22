Мужской поступок: к стачке на “Беларуськалии” присоединился инженер Владислав Новик

сообщает телеграмм-канал стачкома предприятия. Инженер по наладке ОАО “Беларуськалий” Владислав Новик отказался приступать к работе и присоединился к стачке,телеграмм-канал стачкома предприятия.





“Ушел в стачку по политическим мотивам”, — написал Новик в документах, которые подписывают сотрудники предприятия перед началом смены.





Новик работает в "Беларуськалии" с 2011 года. У него двое маленьких детей, жена находится в декретном отпуске.





“Беларуськалий” после выборов стал одним из предприятий, которые остро отреагировали на события в стране. Калийщики объявили о бессрочной забастовке. После решения Минского областного суда, который признал забастовку "незаконной", шахтеры приняли решение продолжить протест в виде бессрочной стачки.