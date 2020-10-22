Погода в СНГ: Похолодание в Казахстане и Кыргызстане, 26 градусов тепла в Таджикистане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно, временами кратковременные осадки и 8 градусов тепла ожидаются сегодня в Москве. В каких странах Содружества еще можно наслаждаться хорошей погодой, а где потребуется теплая одежда, – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

В южных регионах Казахстана – в Шымкенте и Жамбыльской области – спасатели предупреждают об усилении ветра до 23 метров в секунду, передает Кирилл Харламов. Уже завтра похолодание и осадки придут в Алматы. Пока же в мегаполисе тепло, днем плюс 16. На улицах города созрел первый урожай ранеток. Деревья высадили ранней весной для озеленения. В зимний период плоды будут естественной подкормкой для птиц. Есть человеку их не рекомендуется: они мелкие и горьковато-кислые на вкус, кроме того, впитывают тяжелые металлы из воздуха.

Сегодня в Бишкеке плюс 17, небо заволокло тучами, сообщает Алия Мустаева. Уже завтра синоптики обещают понижение температуры до плюс 8 градусов по всей республике. До конца недели будет пасмурно. В ночь с пятницы на субботу во всех областях Кыргызстана, кроме южных, пойдет дождь со снегом. Осадки будут особенно интенсивными в Ошской и Джалал-Абадской областях. Тепло в столицу вернется к понедельнику.

В Беларусь пришло потепление, передает Инна Согалович. В Минске сегодня плюс 15. А на юго-западе синоптики обещают до 19 градусов тепла. Однако в некоторых районах порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. В Беларуси продолжается экологическая кампания «Обустроим малую родину». Любой человек может внести вклад в благоустройство города, парка, двора. Участники уже высадили почти 100 тысяч деревьев и кустарников. Акция продлится до 2 ноября. Коммунальные службы обеспечат желающих инвентарем и саженцами.

Сегодня в Душанбе небольшая облачность без осадков, плюс 22, сообщает Зарина Абдуназарова. А на севере Таджикистана, в Согдийской области, воздух прогреется до 26 градусов – благоприятные условия для выращивания овощей, фруктов и хлопка. Продукцию этого региона поставляют во многие страны Содружества. Общий объем – около 77%, остальное идет на экспорт в 50 стран мира.