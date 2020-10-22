Глава российской разведки Нарышкин прибыл в Минск для встречи с Лукашенко

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В четверг в Минск прилетел директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Дорогого гостя встречали в аэропорту в лучших традициях белорусского гостеприимства: с хлебом и солью, передает телеканал «МИР 24».



У трапа Нарышкина приветствовал председатель Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель. Сейчас во Дворце независимости идут переговоры главы российской разведки с президентом Беларуси Александром Лукашенко.