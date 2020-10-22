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Глава российской разведки Нарышкин прибыл в Минск для встречи с Лукашенко
22.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В четверг в Минск прилетел директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Дорогого гостя встречали в аэропорту в лучших традициях белорусского гостеприимства: с хлебом и солью, передает телеканал «МИР 24».
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У трапа Нарышкина приветствовал председатель Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель.
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