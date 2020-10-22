В Telegram появились каналы, где деанонимизируются участники дворовых чатов. Что можно сделать

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY обратились читатели, сообщившие, что в Telegram появились группы, которые распространяют личные данные участников дворовых чатов. Рассказываем, что можно сделать в такой ситуации.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: ROBIN WORRALL / Unsplash

Как говорилось в сообщении, пришедшем в редакцию, в подобных группах публикуются личные данные участников дворовых чатов — вплоть до домашнего адреса и номера телефона.

«Во многих чатах люди обсуждают в основном дела их дома: субботники, капитальный ремонт в подъездах, парковочные места, состояние детских площадок и так далее, — написал читатель. — Я так понимаю, что это какая-то аналогия с раскрытием личных данных силовиков, но вот только в этих чатах обычные жильцы. <…> А многие из участников дворовых чатов вообще никогда ничего и не писали в них, и теперь их данные опубликованы для неизвестных».

По понятным причинам мы не даем ссылку на телеграм-канал, где публикуются личные данные жильцов. Но рассказываем, какой закон нарушает раскрытие личных данных и можно ли написать заявление.

Какой закон нарушает разглашение адреса и телефона?

Если говорить более общо, то статья 17 Международного пакта о гражданских и политических правах устанавливает, что «никто не может подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным или незаконным посягательствам на неприкосновенность его жилища, или тайну его корреспонденции, или незаконным посягательствам на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств». Из этого базового права и вытекает право человека на защиту его персональных данных.

Кроме того, статья 28 Конституции РБ гласит, что «каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство». И в соответствии со ст. 18 Закона «Об информации, информатизации и защите информации» «сбор, обработка, хранение информации о частной жизни физического лица и персональных данных, а также пользование ими осуществляется с согласия данного физического лица, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь».

Правозащитница Human Constanta Наста Лойко поясняет, что ответственность за разглашение информации о личной жизни человека предусматривается ст. 179 УК РБ «Незаконные собирание либо распространение информации о частной жизни».

Незаконные собирание либо распространение сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекшие причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевшего, наказываются общественными работами, или штрафом, или арестом. Те же действия, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, либо ограничением свободы на срок до трех лет со штрафом, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом.

Что можно сделать в этой ситуации?

Если человек считает, что в Сети разгласили его личные данные, он может написать заявление в Следственный комитет.

В заявлении следует указать, что вы просите «провести проверку и дать правовую оценку в рамках ст. 179 Уголовного кодекса Республики Беларусь в связи со следующими событиями» — далее надо описать, когда и где был размещен пост о вашей частной жизни, и добавить, чем вам может грозить опубличивание этой информации. В качестве приложения следует добавить информацию о телеграм-канале и скриншот поста.

Также, пока идет проверка, можно пожаловаться на сам канал. Для этого следует зайти в телеграм-канал, который кажется вам оскорбительным, нажать на три точки в верхнем правом углу, выбрать «Пожаловаться» или Report, затем выбрать из предложенных вариантов или нажать на «Другое» и заполнить строку вручную.

Также сообщение о незаконном контенте можно отправить в техподдержку — оставить жалобу на русском или английском можно здесь .

Другой способ — через приложение Telegram. Для этого откройте мессенджер, зайдите в настройки (слева вверху жмите на три полоски, выбирайте «Настройки»), листайте вниз и выбирайте функцию «Задать вопрос». После этого появится чат, где вам нужно будет выбрать, о чем именно вы хотите сообщить.

Также можно написать на почту abuse@telegram.org.