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В Telegram появились каналы, где деанонимизируются участники дворовых чатов. Что можно сделать
Источник материала: Tut.by
В редакцию TUT.BY обратились читатели, сообщившие, что в Telegram появились группы, которые распространяют личные данные участников дворовых чатов. Рассказываем, что можно сделать в такой ситуации.
Как говорилось в сообщении, пришедшем в редакцию, в подобных группах публикуются личные данные участников дворовых чатов — вплоть до домашнего адреса и номера телефона.
«Во многих чатах люди обсуждают в основном дела их дома: субботники, капитальный ремонт в подъездах, парковочные места, состояние детских площадок и так далее, — написал читатель. — Я так понимаю, что это какая-то аналогия с раскрытием личных данных силовиков, но вот только в этих чатах обычные жильцы. <…> А многие из участников дворовых чатов вообще никогда ничего и не писали в них, и теперь их данные опубликованы для неизвестных».
По понятным причинам мы не даем ссылку на телеграм-канал, где публикуются личные данные жильцов. Но рассказываем, какой закон нарушает раскрытие личных данных и можно ли написать заявление.
Какой закон нарушает разглашение адреса и телефона?
Если говорить более общо, то статья 17 Международного пакта о гражданских и политических правах устанавливает, что «никто не может подвергаться произвольному или незаконному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным или незаконным посягательствам на неприкосновенность его жилища, или тайну его корреспонденции, или незаконным посягательствам на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств». Из этого базового права и вытекает право человека на защиту его персональных данных.
Кроме того, статья 28 Конституции РБ гласит, что «каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство». И в соответствии со ст. 18 Закона «Об информации, информатизации и защите информации» «сбор, обработка, хранение информации о частной жизни физического лица и персональных данных, а также пользование ими осуществляется с согласия данного физического лица, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь».
Правозащитница Human Constanta Наста Лойко поясняет, что ответственность за разглашение информации о личной жизни человека предусматривается ст. 179 УК РБ «Незаконные собирание либо распространение информации о частной жизни».
Что можно сделать в этой ситуации?
Если человек считает, что в Сети разгласили его личные данные, он может написать заявление в Следственный комитет.
В заявлении следует указать, что вы просите «провести проверку и дать правовую оценку в рамках ст. 179 Уголовного кодекса Республики Беларусь в связи со следующими событиями» — далее надо описать, когда и где был размещен пост о вашей частной жизни, и добавить, чем вам может грозить опубличивание этой информации. В качестве приложения следует добавить информацию о телеграм-канале и скриншот поста.
Также, пока идет проверка, можно пожаловаться на сам канал. Для этого следует зайти в телеграм-канал, который кажется вам оскорбительным, нажать на три точки в верхнем правом углу, выбрать «Пожаловаться» или Report, затем выбрать из предложенных вариантов или нажать на «Другое» и заполнить строку вручную.
Также сообщение о незаконном контенте можно отправить в техподдержку — оставить жалобу на русском или английском
Другой способ — через приложение Telegram. Для этого откройте мессенджер, зайдите в настройки (слева вверху жмите на три полоски, выбирайте «Настройки»), листайте вниз и выбирайте функцию «Задать вопрос». После этого появится чат, где вам нужно будет выбрать, о чем именно вы хотите сообщить.
Также можно написать на почту abuse@telegram.org.
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К нам обратились читатели, сообщившие, что в Telegram появились группы, которые распространяют личные данные участников дворовых чатов. Рассказываем, что можно...
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