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Украинский замминистра: «Десятки белорусских ИТ-компаний уже переехали в Украину»
Источник материала: Tut.by
В Украину переехали уже «десятки белорусских ИТ-компаний». Об этом в Facebook
«Десятки белорусских ИТ-компаний уже переехали в Украину благодаря проекту „IT Relocate Білорусь“, который реализуется командой Минцифры [министерство цифровой трансформации Украины] при поддержке президента Украины Владимира Зеленского и министра, — написал Александр. — Мы создали IT Relocate для тех, кто хочет переехать сам или перевезти свою команду из Беларуси в Украину, и готовы оказывать поддержку и дальше. Как отмечает источник AIN.UA, компания Wargaming
Еще одна белорусская ИТ-компания PandaDoc открывает свой офис в Киеве. Основатель Микита Микадо отмечает таланты украинских специалистов, выгодные налоговые условия и действия наших властей в направлении поддержки ИТ-индустрии Беларуси.
Украина стремительно диджитализируется, становится мировым ИТ-хабом и создает комфортные условия для развития ИТ-индустрии.
ИТ — та сфера, в которой помощь белорусам актуальна, и мы можем ее предоставить».
Напомним, ранее стало известно, что почти 800 белорусских ИТ-специалистов
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Компания Wargaming уже перевезла в Украину сотни сотрудников. PandaDoc тоже открывает свой офис в Киеве.
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