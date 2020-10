Украинский замминистра: «Десятки белорусских ИТ-компаний уже переехали в Украину»

Источник материала: Tut.by

В Украину переехали уже «десятки белорусских ИТ-компаний». Об этом в Facebook написал замминистра цифровой трансформации Александр Борняков.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Tracy Adams / Unsplash

«Десятки белорусских ИТ-компаний уже переехали в Украину благодаря проекту „IT Relocate Білорусь“, который реализуется командой Минцифры [министерство цифровой трансформации Украины] при поддержке президента Украины Владимира Зеленского и министра, — написал Александр. — Мы создали IT Relocate для тех, кто хочет переехать сам или перевезти свою команду из Беларуси в Украину, и готовы оказывать поддержку и дальше. Как отмечает источник AIN.UA, компания Wargaming перевезла в Украину сотни сотрудников. Компания — разработчик всемирно известных онлайн-игр World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes.

Еще одна белорусская ИТ-компания PandaDoc открывает свой офис в Киеве. Основатель Микита Микадо отмечает таланты украинских специалистов, выгодные налоговые условия и действия наших властей в направлении поддержки ИТ-индустрии Беларуси.

Украина стремительно диджитализируется, становится мировым ИТ-хабом и создает комфортные условия для развития ИТ-индустрии.

ИТ — та сфера, в которой помощь белорусам актуальна, и мы можем ее предоставить».

Напомним, ранее стало известно, что почти 800 белорусских ИТ-специалистов воспользовались программой для переезда в Польшу, и с начала протестов в Беларуси в соседнюю Украину переехали уже около 1,2 тысячи белорусских IT-специалистов.