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Какие курсы доллара и евро установили банки
Источник материала: Tut.by
Курс доллара падает четвертый день на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. Курсы евро и российского рубля также снижаются на бирже. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,6 рубля (Цептер Банк), а ниже всего — 2,548 рубля (Альфа-Банк и Банк Решение).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Абсолютбанке, Банке Дабрабыт, БСБ Банке — 2,545 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ, Цептер Банке — 3,07 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке — 3,019 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Банке Дабрабыт и Франсабанке — 3,014 рубля.
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