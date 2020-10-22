Какие курсы доллара и евро установили банки

Источник материала: Tut.by

Курс доллара падает четвертый день на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. Курсы евро и российского рубля также снижаются на бирже. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,6 рубля (Цептер Банк), а ниже всего — 2,548 рубля (Альфа-Банк и Банк Решение).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Абсолютбанке, Банке Дабрабыт, БСБ Банке — 2,545 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ, Цептер Банке — 3,07 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке — 3,019 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Банке Дабрабыт и Франсабанке — 3,014 рубля.