Чем опасен висцеральный жир и как проверить дома, что этот показатель не в норме

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Жировая ткань в организме — это не просто «косметический дефект», это полноценный эндокринный орган, участвующий в углеводном и жировом обмене, синтезирующий биологически активные вещества гормональной природы. Этот орган состоит из двух основных частей — бурой жировой ткани и белой. Белая, в свою очередь, делится на подкожную и висцеральную — и у каждой свои функции и задачи. Почему бурый жир «хороший», а висцеральный — опасный для здоровья? На популярные вопросы отвечает врач-диетолог Виктория Болбат.

Виктория Болбат Врач-диетолог , эндокринолог , эндокринолог

Что такое висцеральный жир? Он правда самый опасный?

Висцеральный жир — это жировая клетчатка, которая находится в основном в районе брюшной полости, окружает внутренние органы, кишечник, почки, сердце. Главнейшая задача висцерального жира — защитить внутренние органы от механического повреждения, перегрева, переохлаждения, обеспечить запас энергии. В норме 80−90% всего жира приходится на подкожный жир и всего 10−20% — на висцеральный.

Почему же о нем так часто говорят худеющие?

Во-первых, избыток висцерального жира создает выпирающий «пивной животик», и многих не устраивает тело с эстетической точки зрения. Я начала именно с этого пункта, потому что большинство пытается снизить вес только для красивого отражения в зеркале, а вовсе не для здоровья. К сожалению, такая мотивация обычно поверхностная, внешняя и недолгосрочная. И именно поэтому большинству справиться с весом не удается.

Во-вторых, избыток висцерального жира создает серьезные риски хронических болезней: ишемической болезни сердца (в том числе инсультов и инфарктов), атеросклероза сосудов, сахарного диабета 2-го типа, ожирения, артериальной гипертензии, онкологических заболеваний. В большинстве случаев эти риски начинают пугать только тогда, когда они уже реализовались: когда уже случилась сердечно-сосудистая катастрофа, гипертонический криз, гангрена стопы, цирроз печени на фоне ее ожирения или почечная недостаточность. А пока организм справляется, каждый надеется, что его это не коснется, что именно он тот редкий счастливчик с метаболически здоровым ожирением.

Чем еще опасен висцеральный жир?

Избыток висцеральной жировой ткани — основной фактор возникновения инсулинорезистентности, а впоследствии и сахарного диабета 2-го типа. Именно в метаболически активной висцеральной жировой клетчатке в результате жирового обмена образуются вещества, заставляющие клетку не реагировать на инсулин и не поглощать глюкозу. Чем больше процесс накопления жира преобладает над процессом его сжигания, тем более выражена инсулинорезистентность. Следовательно, любой минимальный, но постоянный дефицит калорийности помогает снизить инсулинорезистентность.

Как понять, что есть проблемы с висцеральным жиром?

Чтобы оценить количество висцерального жира, достаточно мерной ленты. Если у женщины объем талии более 80 см, а у мужчины — более 94 см, то висцеральная жировая ткань в избытке, что автоматически повышает все связанные с этим риски.

Количество висцерального жира можно оценить и при помощи денситометрии, КТ, МРТ и прочих методов. Но смысла в этом не больше, чем в замере окружности талии. К слову, измерять окружность талии нужно на середине расстояния между гребнем тазовой кости и нижними ребрами.



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Кто в группе риска после такого замера?

Все, у кого объем талии выше нормы. Особое внимание важно обратить на людей с нормальными показателями веса, но с наличием избытка висцерального жира: у таких людей все сердечно-сосудистые риски значительно увеличены. Даже если у вас нормальный индекс массы тела (ИМТ = вес (кг)/рост (м²): 18,5−24,9 (норма), 25−29,9 (избыток веса), 30 и выше (ожирение)), не поленитесь замерить окружность талии.

Отличается ли висцеральный жир у мужчин и женщин?

Есть некоторые особенности обмена веществ в висцеральной ткани у мужчин и женщин. У мужчин, как правило, висцерального жира больше, чем у женщин. И мужской висцеральный жир более метаболически активен: при стрессовом воздействии, физических нагрузках он быстрее подвергается расщеплению. Поэтому главнейшее условие снижения веса для мужчин — регулярная физическая активность. Стоит мужчине начать, к примеру, бегать или плавать, уже через 2−3 недели у него «сдуется» живот. Но и «надуется» он довольно быстро — хватит пары праздников подряд.

На женщин физическая активность действует по-другому. У них преобладает метаболически очень инертная подкожная жировая клетчатка на бедрах и ягодицах, да и сама висцеральная жировая ткань гораздо меньше реагирует на физическую активность. При этом активность для здоровья женщины крайне важна.

Увеличение висцеральной жировой клетчатки у мужчин часто связано со снижением тестостерона (что ведет к проблемам с либидо и потенцией, снижению количества мышц и еще большему набору веса). Увеличение же количества висцерального жира у женщин, наоборот, часто связано с повышением мужских половых гормонов (что наблюдаем при поликистозе яичников с нарушением менструального цикла, избыточном оволосении, репродуктивных нарушениях). И если коррекция низкого уровня тестостерона у мужчин поспособствует нормализации веса, то увеличение тестостерона у женщин только увеличит количество висцеральной ткани.

Как избавиться от избытка висцерального жира?

Первое — питание с небольшим, но постоянным дефицитом калорийности. Второе — соблюдение принципов сбалансированного питания. Третье — регулярные умеренные физические нагрузки (по рекомендациям ВОЗ, 150 минут в неделю). Четвертое — профилактика и терапия стрессовых состояний, депрессивных расстройств, нарушений пищевого поведения.