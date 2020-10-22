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Tesla признала, что в сильный дождь Model 3 может «отбросить» бампер (видео)
Источник материала: Onliner
Начиная с середины 2018 года в сети стали переодически появляться сообщения от владельцев Tesla Model 3, которые жаловались на то, что во время езды в сильный дождь у электрокара отваливался задний бампер. Компания Tesla провела свое исследование проблемы и признала наличие дефекта в «Тройках», выпущенных до 21 мая 2019 года.
Ситуация, при которой Tesla Model 3 «отбрасывала» задний бампер, всегда была примерно одинаковой. Электрокар двигается в сильный дождь по трассе на высокой скорости, и в какой-то момент крепления заднего бампера ломаются — и элемент буквально отваливается от машины. В сети полно видеороликов с подобными инцидентами, ниже — один из них.
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Поклонники Tesla обратили внимание на интересный факт. Почему производитель считает, что проблема актуальна для моделей, выпущенных до мая 2019 года? Именно в этот период на Tesla Model 3 в заднем бампере появился вырез для установки фаркопа. Видимо, он предотвращает скопление воды внутри кузовного элемента. Тем не менее зафиксирован как минимум один случай с отрывом бампера у Model 3 2020 года выпуска. Ремонт обошелся владельцу в $3800.
синий, внедорожник, электро, автоматическая, полный привод
черный, седан, электро, автоматическая, задний привод
синий, лифтбэк, электро, автоматическая, задний привод
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Начиная с середины 2018 года в сети стали переодически появляться сообщения от владельцев Tesla Model 3, которые жаловались на то, что во время езды в сильный дождь у...
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