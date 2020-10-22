Tesla признала, что в сильный дождь Model 3 может «отбросить» бампер (видео)

Источник материала: Onliner

Начиная с середины 2018 года в сети стали переодически появляться сообщения от владельцев Tesla Model 3, которые жаловались на то, что во время езды в сильный дождь у электрокара отваливался задний бампер. Компания Tesla провела свое исследование проблемы и признала наличие дефекта в «Тройках», выпущенных до 21 мая 2019 года.

Ситуация, при которой Tesla Model 3 «отбрасывала» задний бампер, всегда была примерно одинаковой. Электрокар двигается в сильный дождь по трассе на высокой скорости, и в какой-то момент крепления заднего бампера ломаются — и элемент буквально отваливается от машины. В сети полно видеороликов с подобными инцидентами, ниже — один из них.

Как пишет Electrek , калифорнийский производитель признал проблему, и теперь поврежденные бамперы можно будет починить бесплатно по гарантии. При этом о масштабной отзывной кампании вроде как речи не идет. Случаи отрыва заднего бампера Tesla называет «редкими» (на самом деле так и есть) и отмечает в своем заявлении, что случиться подобное может только на дороге с плохой работой дренажной системы.

Поклонники Tesla обратили внимание на интересный факт. Почему производитель считает, что проблема актуальна для моделей, выпущенных до мая 2019 года? Именно в этот период на Tesla Model 3 в заднем бампере появился вырез для установки фаркопа. Видимо, он предотвращает скопление воды внутри кузовного элемента. Тем не менее зафиксирован как минимум один случай с отрывом бампера у Model 3 2020 года выпуска. Ремонт обошелся владельцу в $3800.