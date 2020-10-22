«Техподдержка» несуществующего «БеларусЬбанка» позвонила с молдавского номера

Источник материала: Onliner

Социальные инженеры продолжают разводить белорусов — вернее, пытаться это сделать. Девушка прислала в редакцию Onliner запись разговора с человеком, который представился сотрудником «Беларусбанка». Правда, название своей организации он произносил с ошибкой: отчетливо слышится «Беларусьбанк», с мягким знаком.

Легенда стандартная: зафиксирована подозрительная активность по карт-счету, для проверки источника утечки нужно передать некие данные. На этот раз — девятизначный ID от приложения TeamViewer, которое создает удаленное управление устройством.

Читательница говорит, что ей звонили с иностранных номеров: литовского, эстонского и молдавского. Девушка призналась: если бы не «не белорусский» акцент говорившего с ней человека, то повелась бы на развод. Оценить работу мошенников можно по этой записи разговора:

Что делать при звонках «из банка»:

В большинстве случаев звонок «сотрудника банка» или «техподдержки» уже должен насторожить сам по себе. Обычно если и звонят, то с рекламой новых услуг и предложением их опробовать. При стандартных сценариях использования банковской карты вас не должны беспокоить — для этого нет повода.

Обратите внимание на входящий номер. Если он зарубежный (начинается не на +375) — однозначно развод. Номер белорусский — это еще не повод расслабляться. Звонок в мессенджеры тоже должен вызвать недоверие: банк не будет экономить на сотовой связи.

Никому не сообщайте реквизиты карты и — самое главное — присланный код подтверждения операции из SMS. Настоящие сотрудники банка никогда и ни при каких обстоятельствах не запрашивают эту информацию.

Предлагают установить какую-либо программу — не делайте этого. Поступило такое предложение — вам звонит не банк, а мошенник.