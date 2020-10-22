|
«Техподдержка» несуществующего «БеларусЬбанка» позвонила с молдавского номера
Источник материала: Onliner
Социальные инженеры продолжают разводить белорусов — вернее, пытаться это сделать. Девушка прислала в редакцию Onliner запись разговора с человеком, который представился сотрудником «Беларусбанка». Правда, название своей организации он произносил с ошибкой: отчетливо слышится «Беларусьбанк», с мягким знаком.
Легенда стандартная: зафиксирована подозрительная активность по карт-счету, для проверки источника утечки нужно передать некие данные. На этот раз — девятизначный ID от приложения TeamViewer, которое создает удаленное управление устройством.
Читательница говорит, что ей звонили с иностранных номеров: литовского, эстонского и молдавского. Девушка призналась: если бы не «не белорусский» акцент говорившего с ней человека, то повелась бы на развод. Оценить работу мошенников можно по этой записи разговора:
Что делать при звонках «из банка»:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Социальные инженеры продолжают разводить белорусов — вернее, пытаться это сделать. Девушка прислала в редакцию Onliner запись разговора с человеком, который...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)