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Европейский Duster получил кузов пикап
Источник материала: Onliner
Второе поколение Dacia Duster было представлено два года назад. В западных СМИ уже даже
Высокая цена объясняется мелкосерийностью проекта. Пикапы Dacia Duster станут производить на мощностях Romturingia. При этом продавать машину будут через официальную сеть Dacia. Грузовой отсек новинки имеет длину 1,65 метра. Компактный пикап способен перевозить до полутонны груза. Грузовой отсек можно закрыть специальной крышкой.
За счет серьезной доработки задней части машина стала немножко короче штатного вседорожника. Дорожный просвет у пикапа составляет 224 мм, что на 14 мм больше обычного Duster. Новинка будет доступна только с 1,5-литровым дизельным мотором и 6-МКП. Привод — исключительно полный. Цвет выбирать тоже не придется: машину будут окрашивать в оттенок Glacier White.
черный, универсал, дизель 1.5 л, механическая, передний привод
белый, внедорожник, дизель 1.5 л, механическая, полный привод
синий, внедорожник, дизель 1.5 л, механическая, передний привод
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Второе поколение Dacia Duster было представлено два года назад. В западных СМИ уже даже поговаривают о третьем поколении бюджетного кроссовера. Между тем компания Dacia...
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