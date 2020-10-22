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Европейский Duster получил кузов пикап

22.10.2020 13:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Второе поколение Dacia Duster было представлено два года назад. В западных СМИ уже даже поговаривают о третьем поколении бюджетного кроссовера. Между тем компания Dacia вместе с небольшой фирмой Romturingia представили пикап на базе Duster II. Стоить машина будет дорого — на 4 тысячи евро дороже, чем обычный вседорожник аналогичной комплектации.

Высокая цена объясняется мелкосерийностью проекта. Пикапы Dacia Duster станут производить на мощностях Romturingia. При этом продавать машину будут через официальную сеть Dacia. Грузовой отсек новинки имеет длину 1,65 метра. Компактный пикап способен перевозить до полутонны груза. Грузовой отсек можно закрыть специальной крышкой.

Европейский Duster получил кузов пикап

За счет серьезной доработки задней части машина стала немножко короче штатного вседорожника. Дорожный просвет у пикапа составляет 224 мм, что на 14 мм больше обычного Duster. Новинка будет доступна только с 1,5-литровым дизельным мотором и 6-МКП. Привод — исключительно полный. Цвет выбирать тоже не придется: машину будут окрашивать в оттенок Glacier White.

Dacia Duster I, 2010 г.в., 181 172 км
черный, универсал, дизель 1.5 л, механическая, передний привод
19 606 р.
7699$ / 6489€
Dacia Duster I 4x4, 2011 г.в., 107 795 км
белый, внедорожник, дизель 1.5 л, механическая, полный привод
19 863 р.
7800$ / 6574€
Dacia Duster I Рестайлинг, 2016 г.в., 131 000 км
синий, внедорожник, дизель 1.5 л, механическая, передний привод
26 994 р.
10 600$ / 8934€
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Второе поколение Dacia Duster было представлено два года назад. В западных СМИ уже даже поговаривают о третьем поколении бюджетного кроссовера. Между тем компания Dacia...
 
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