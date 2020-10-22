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У стелы устанавливают сцену с помощью подъемного крана (обновлено)
Источник материала: Onliner
В эти минуты возле стелы «Минск — город-герой» работает строительная техника и трудятся люди, монтируют большую сцену. Onliner обратился в Мингорисполком с вопросом, что за мероприятие запланировано на этом месте, и в ближайшее время рассчитывает получить ответ. Накануне вечером в
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В эти минуты возле стелы «Минск — город-герой» работает строительная техника и трудятся люди, монтируют большую сцену. Onliner обратился в Мингорисполком с вопросом,...
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