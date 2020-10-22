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У стелы устанавливают сцену с помощью подъемного крана (обновлено)

22.10.2020 13:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В эти минуты возле стелы «Минск — город-герой» работает строительная техника и трудятся люди, монтируют большую сцену. Onliner обратился в Мингорисполком с вопросом, что за мероприятие запланировано на этом месте, и в ближайшее время рассчитывает получить ответ. Накануне вечером в Telegram-бот Onliner пришли десятки сообщений от работников бюджетных организаций о том, что в Минске запланированы провластные мероприятия с участием бюджетников и силовиков. Материал будет дополнен.




У стелы устанавливают сцену с помощью подъемного крана (обновлено)
У стелы устанавливают сцену с помощью подъемного крана (обновлено)
У стелы устанавливают сцену с помощью подъемного крана (обновлено)

 

 
Теги: Минск
 
 
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В эти минуты возле стелы «Минск — город-герой» работает строительная техника и трудятся люди, монтируют большую сцену. Onliner обратился в Мингорисполком с вопросом,...
 
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