У стелы устанавливают сцену с помощью подъемного крана (обновлено)

Источник материала: Onliner

В эти минуты возле стелы «Минск — город-герой» работает строительная техника и трудятся люди, монтируют большую сцену. Onliner обратился в Мингорисполком с вопросом, что за мероприятие запланировано на этом месте, и в ближайшее время рассчитывает получить ответ. Накануне вечером в Telegram-бот Onliner пришли десятки сообщений от работников бюджетных организаций о том, что в Минске запланированы провластные мероприятия с участием бюджетников и силовиков. Материал будет дополнен.



















