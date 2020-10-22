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Ущерб на 180 тысяч рублей. Задержаны «братья-фишеры»

22.10.2020 13:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщает о задержании двоих братьев, которые подозреваются в хищении денег с банковских счетов белорусов. Всего от их действий пострадало около 350 человек, а суммарный ущерб оценивается в 180 тысяч рублей.

Одному брату 18 лет, второму — 25. Они создали фишинговую копию площадки Kufar с доменом kufar.cc. Потом в Telegram запустили программу для генерирования страниц потенциальных жертв. На подставной сайт злоумышленники приводили людей через отдельных исполнителей. Те изучали объявления, связывались с авторами через мессенджеры и договаривались об онлайн-оплате — и для перевода аванса отправляли ссылку на kufar.cc. Далее жертвам нужно было лишь указать реквизиты карты, и эти данные переходили к организаторам преступной схемы.

Затем со счетов злоумышленники переводили деньги на биткоин-кошелек. Основная выплата полагалась исполнителям, которые разводили белорусов, — им переходило 80—90% от фейковых сделок.

Правоохранительные органы продолжают искать причастных к преступлению лиц. Действиям братьев дана правовая оценка — возбуждено уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники, совершенное группой лиц.

 
 
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Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщает о задержании двоих братьев, которые подозреваются в хищении денег с банковских счетов белорусов. Всего от их...
 
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