Лукашенко — директору Службы внешней разведки РФ: Думаю, мы о многом договоримся, о совместной работе во благо наших народов

Александр Лукашенко рассчитывает договориться с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным о совместной работе во благо двух народов. Об этом он заявил 22 октября, принимая Нарышкина во Дворце Независимости в Минске.



Фото: president.gov.by

Фрагмент беседы был показан по телеканалу «Беларусь 1» .

«Не секрет, наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете, — сказал Лукашенко. — Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства России и Беларуси. Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб».

«В связи с этим у нас очень много совместной работы в этом направлении, поскольку в этом мире, бешеном мире, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас не много, будем говорить откровенно. У всех интерес к нам — к России, Беларуси. Мы должны реагировать. Поэтому, думаю, мы о многом договоримся — о совместной работе, о нашей совместной деятельности во благо наших народов, конечно же», — подчеркнул Лукашенко.

Нарышкин в ответ выразил благодарность «за теплые слова и приветствие, за возможность встретиться и поговорить по широкому кругу вопросов, касающихся союзнических отношений» между двумя странами. «Прежде всего, хотел бы передать привет от Владимира Владимировича (Путина. — БелаПАН.). Я беседовал с ним перед нашей с вами встречей, самые добрые пожелания», — сказал он.

Нарышкин также поблагодарил белорусскую сторону за организацию в Минске заседания коллегии СВР России и КГБ Беларуси. «Благодарю наших коллег за то, что мы сегодня здесь встречаемся, в очередной раз проводим совместное заседание коллегий двух наших специальных служб. Проводим его в непростое время», — заметил он.

«Я абсолютно согласен с оценками степени напряженности ситуации, которая существует в мире в целом, и в том числе вокруг наших с вами стран. Я уверен в том, что спецслужбы могут сделать еще много и много для того, чтобы обеспечить интересы и наших государств, наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определенной периодичностью возникают», — добавил Нарышкин.