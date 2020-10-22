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В Гомеле прощаются с Юрием Воронежцевым

22.10.2020 13:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Гомеле 22 сентября проходят похороны известного ученого и общественного деятеля Юрия Воронежцева, который скончался вечером 20 октября после продолжительной болезни. Воронежцеву было 65 лет.

Последние десять лет Юрий Воронежцев боролся с онкологическим заболеванием, перенес шесть операций и десятки курсов химиотерапий.

В Гомеле прощаются с Юрием Воронежцевым

В Гомеле прощаются с Юрием Воронежцевым

В Гомеле прощаются с Юрием Воронежцевым

В Гомеле прощаются с Юрием Воронежцевым

В Гомеле прощаются с Юрием Воронежцевым

Юрий Воронежцев — ученый-физик, автор более 30 изобретений, двух монографий и около 50 научных публикаций. Был депутатом Верховного cовета СССР, занимал должность ответственного секретаря комиссии по рассмотрению причин аварии на ЧАЭС. Отвечал за разработку программы преодоления последствий чернобыльской катастрофы.

В августе 1991 года во время путча ГКЧП принимал участие в защите Белого дома в Москве.

Принимал активное участие в общественных экологических инициативах против строительства атомной станции в Беларуси.

Юрий Воронежцев будет похоронен на кладбище «Осовцы» в Гомеле.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле 22 сентября проходят похороны известного ученого и общественного деятеля Юрия Воронежцева, который скончался вечером 20 октября после продолжительной бо
 
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