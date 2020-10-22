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В Гомеле прощаются с Юрием Воронежцевым
Источник материала: Навiны
В Гомеле 22 сентября проходят похороны известного ученого и общественного деятеля Юрия Воронежцева, который
Последние десять лет Юрий Воронежцев боролся с онкологическим заболеванием, перенес шесть операций и десятки курсов химиотерапий.
Юрий Воронежцев — ученый-физик, автор более 30 изобретений, двух монографий и около 50 научных публикаций. Был депутатом Верховного cовета СССР, занимал должность ответственного секретаря комиссии по рассмотрению причин аварии на ЧАЭС. Отвечал за разработку программы преодоления последствий чернобыльской катастрофы.
В августе 1991 года во время путча ГКЧП принимал участие в защите Белого дома в Москве.
Принимал активное участие в общественных экологических инициативах против строительства атомной станции в Беларуси.
Юрий Воронежцев будет похоронен на кладбище «Осовцы» в Гомеле.
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В Гомеле 22 сентября проходят похороны известного ученого и общественного деятеля Юрия Воронежцева, который скончался вечером 20 октября после продолжительной бо
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