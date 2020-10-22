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В Беларуси уже избивали пенсионеров и детей – теперь обыскивают хоспис. На директора заведения «власти» давят уже давно
Источник материала: KYKY>
Сегодня стало известно, что гродненский хоспис пришли из ДФР с обыском. Эту информацию
Также уточняется, что сотрудники ДФР КГК потребовали у сотрудников хосписа открыть двери во все помещения.
Почему в хосписе оказался ДФР – непонятно. Но известно, что на директора заведения, Ольгу Величко, «власти» давят уже давно. Несколько дней назад, 15 октября, Ольгу задержали во время мероприятия, которое проходило во дворе. Ольга рассказала собравшимся о хосписе, о том, чем и как он помогает людям. Затем пришли силовики и забрали ее в РОВД.
Еще в сентябре Ольга
При этом Ольга всегда говорила, что не собирается уезжать из Беларуси.
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В Беларуси уже избивали пенсионеров и детей – теперь обыскивают хоспис. На директора заведения «власти» давят уже давно
Сегодня стало известно, что гродненский хоспис пришли из ДФР с обыском. Эту информацию подтвердили источники местного СМИ Hrodnalife. Также уточняется, что сотрудники...
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