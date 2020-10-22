В Беларуси уже избивали пенсионеров и детей – теперь обыскивают хоспис. На директора заведения «власти» давят уже давно

Источник материала: KYKY

Сегодня стало известно, что гродненский хоспис пришли из ДФР с обыском. Эту информацию подтвердили источники местного СМИ Hrodnalife.

Также уточняется, что сотрудники ДФР КГК потребовали у сотрудников хосписа открыть двери во все помещения.

Почему в хосписе оказался ДФР – непонятно. Но известно, что на директора заведения, Ольгу Величко, «власти» давят уже давно. Несколько дней назад, 15 октября, Ольгу задержали во время мероприятия, которое проходило во дворе. Ольга рассказала собравшимся о хосписе, о том, чем и как он помогает людям. Затем пришли силовики и забрали ее в РОВД.

Еще в сентябре Ольга получила от классной руководительницы своего сына Михаила «странное» письмо. Цитируем: «Ваше поведение как законного представителя учащегося разительно отличается от поведения абсолютного большинства родителей, с которыми мне приходилось работать. У меня возникли сомнения в том, что ребёнок получает медицинскую помощь. Завтра я уведомлю все школьные службы и администрацию школы о том, что имею сомнения относительно семейного благополучия Михаила».

При этом Ольга всегда говорила, что не собирается уезжать из Беларуси.